In Europa ci sono 3.368 carri armati moderni

L’Ucraina chiede 300 Leopard 2 per ribaltare il conflitto. Berlino non sa che fare

Per mettere fine alla guerra i vertici militari ucraini non hanno dubbi, è essenziale schierare sul campo di battaglia i Leopard 2, gli avanzati carri armati moderni di fabbricazione tedesca. Volodymyr Zelensky e il ministro della difesa ucraino Oleksii Reznikov aspettano solo l’approvazione di Berlino. Infatti, senza il nullaosta della Germania dove viene prodotto il super panzer Leopard 2 dall’azienda Krauss-Maffei Wegmann, nessun Paese europeo può ordinare il trasferimento in Ucraina dei super carri armati. Ma quanti sono i carri armati moderni in Europa? In totale, come mostra il grafico in apertura, ce ne sono 3.368 e il primo Paese per numero di carri armati in dotazione all’esercito è proprio l’Ucraina, dopo viene la Germania e subito dopo la Grecia. Il Paese dell’Europa sud orientale con oltre 5.000 isole sparse per l’Egeo ha un così ingente numero di carri armati a causa delle tensioni con la Turchia.

Carri armati moderni e sovietici, in Ucraina si combatte con i T-64

Ma non tutti sono Leopard, alcuni Paesi come l’Italia e la Francia hanno in dotazione carri armati di ultima generazione di produzione interna. Il nostro è il carro armato “Ariete” quello dei francesi il “Leclerc”. L’Ucraina invece, fino ad ora, ha utilizzato esclusivamente cingolati risalenti all’era sovietica. Il modello più numeroso in dotazione all’esercito di Kiev è il T-64. Carri armati vecchi quindi ma non per questo meno efficienti sul campo dei modernissimi Leopard, innanzitutto per una ragione assai importante. I vecchi tank sovietici possono essere riparati dai meccanici ucraini, i più moderni Leopard 2 senza il supporto dei Paesi membri per pezzi di ricambio e tecnici esperti, no. Tuttavia non è questa la ragione per cui Berlino tentenna nell’invio dei Leopard 2. Ma una molto più seria: il pericolo di entrare direttamente nel conflitto, in parole povere di dichiarare guerra alla Russia.

Carri armati Leopard 2, perché la Germania non vuole inviarli

La Germania ha costruito la sua economia, la prima in Europa per Pil, ripartendo da zero dopo la follia nazista, puntando sulla promozione della pace e su un commercio non condizionato dalla politica. Non solo, Berlino ha realizzato il miracolo dell’economia tedesca grazie al gas russo a basso costo: la Germania è stata fino ad oggi il miglior cliente di Gazprom, nel 2021 il 55% delle importazioni di gas tedesco proveniva dalla Russia. Poi la guerra, oggi la Germania e l’Europa hanno un piano per rendersi indipendenti da Mosca, Berlino non riceve gas russo da agosto 2022 e vuole continuare su questo percorso amplificando di concerto con l’Ue l’importazione dal Nord Africa e del Medio Oriente.

Leopard 2 o M1 Abrams? La battaglia dei carri armati

Un conto è non approvare l’invasione dell’Ucraina, sottoscrivere sanzioni e pacchetti di aiuti finanziari a Kiev e interrompere i rapporti commerciali con Gazprom, un altro conto è entrare direttamente in guerra fornendo all’Ucraina gli armamenti necessari a cambiare il corso del conflitto. In parole povere la Germania non vuole essere un leader militare in Europa e diventare l’asse portante per il rilancio dell’offensiva di Kiev. Per questo da Berlino è partita la richiesta di accoppiare l’invio dei “pardi” tedeschi ai carri armati di ultima generazione statunitensi, gli M1 Abrams. Un modo per non mettere ufficialmente la Germania a capo dell’operazione di rifornimento di mezzi militari.

Leopard 2, le caratteristiche tecniche del miglior carro armato al mondo

I Leopard 2 sono capaci di raggiungere una velocità di 72 chilometri orari. Hanno un’autonomia di circa 500 km con un pieno di carburante. I “pardi” di fabbricazione tedesca sono lunghi 9,75 metri e larghi di 3,75 metri per un peso di circa 60 tonnellate. Sono leggermente più piccoli e leggeri dei carri armati Usa Abrams M1. Entrambi sono progettati per resistere alle mine. Il carro armato Leopard 2 è equipaggiato con un cannone da 120 mm in grado di sparare una varietà di proiettili: perforanti, esplosivi e incendiari. Ha una gittata effettiva di circa 4.000 metri ed è dotato di un sistema di controllo del tiro computerizzato. Inoltre, il Leopard 2 è dotato di un sistema di navigazione che consente al carro di determinare la propria posizione sul campo di battaglia e di pianificare il percorso per raggiungere la destinazione desiderata.

I dati si riferiscono al: 2023

Fonte: International Institute for Strategic Studies (IISS); Istituto Affari Internazionali (IAI); European Defence Agency (EDA)