In Cina un robot umanoide ha fatto la sua comparsa per strada chiedendo l'elemosina per ricaricarsi di elettricità, e la reazione dei passanti sorprendente è stata quella di pagare l'obolo, come se si trattasse di una persona in carne ed ossa.

Nel mese di giugno, in Cina, un robot umanoide è stato avvistato su un marciapiede pubblico, a testa bassa e in ginocchio, con un piccolo piattino per le donazioni. I passanti si sono fermati. Alcuni di loro hanno lasciato del denaro vero mentre il robot, in ginocchio e con le mani giunte, pregava di ottenere un obolo per pagarsi l’elettricità della ricarica. Un cartello a LED e un altoparlante ripetono i messaggi: “Non ho soldi per ricaricare” e “Per favore, aiutatemi con le bollette della luce”.

Insomma, si comportava in toto come un mendicante.

Nessuno scherzo. Era tutto voluto

Un’azienda robotica cinese ha schierato questo robot in pubblico per una dimostrazione dal vivo, non per raccogliere donazioni, ma per dimostrare che il loro robot era diventato tanto convincente da indurre degli sconosciuti, senza alcun preavviso, a comportarsi come in presenza di una persona bisognosa in carne ed ossa.

Avevano ragione

Il robot aveva anche un codice QR nelle vicinanze per i pagamenti digitali. Alcune persone lo hanno utilizzato.

Il robot nel filmato è un Unitree G1, la stessa linea che si è esibita al Gala del Festival di Primavera cinese davanti a oltre un miliardo di spettatori ed è stata appena selezionata da NVIDIA per la sua prima piattaforma pubblica di ricerca sulla robotica umanoide. Costa 16mila dollari ed è uno degli umanoidi più diffusi al mondo, con migliaia di esemplari già spediti.

Il Governo ne prende atto

Quattro giorni dopo la diffusione di questo video, il governo cinese ha emanato una nuova direttiva nazionale del Ministero dell’Industria e dell’Informatica, imponendo ai governi locali e alle imprese statali di implementare oltre 10mila robot umanoidi in ambienti reali entro la fine del 2026. Le autorità la definiscono “modalità di lavoro”: la fine dell’era dimostrativa e l’inizio dell’impiego effettivo dei robot negli spazi pubblici sta diventando realtà in Cina.

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