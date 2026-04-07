In Cina il primo canale Tv in streaming per cani e gatti

Cani e gatti che restano a casa mentre il padrone va al lavoro potranno d’ora in poi riempire le lunghe ore di solitudine con un canale televisivo in streaming dedicato a loro, appena lanciato in Cina dal gigante Tencent.

Video di un anatroccolo che nuota nella vasca o di due cagnolini felici che pattugliano il quartiere sono solo alcuni esempi della programmazione selezionata su “PetTV”. Contenuti disegnati su misura di animale domestico, con la miglior cora dei dettagli in tema di colori, ritmo, suoni per tenerli incollati allo schermo da arricchire con i contenuti di DogTv, lanciata già negli Usa.

Contneuti su misura per il tuo cane

Il nuovo canale di Tencent Video, la piattaforma di streaming online più popolare in Cina, è pensato per tenere compagnia agli animali domestici quando sono soli o per offrire un’attività da condividere tra animali e umani.

“Ci sono solo contenuti per cani, quando ci sarà il programma per gatti?”, ha scritto un utente entusiasta nella chat della pagina di streaming di PetTV.

In un post sull’app WeChat, pubblicato lo scorso fine settimana, Tencent Video ha descritto PetTV come un “centro di felicità attivo 24 ore su 24, appositamente progettato per i vostri amici a quattro zampe”.

I sensi di cani e gatti sono diversi da quelli degli umani, quindi i colori, la frequenza di aggiornamento e le frequenze audio del canale sono stati progettati per soddisfare le loro esigenze specifiche.

Il 66% dei padroni di cani lascia la Tv accesa quando esce di casa

PetTV è disponibile per gli abbonati a pagamento di Tencent Video, che ha dichiarato che le sue ricerche di mercato hanno rilevato che il 66% dei proprietari di cani lascia la televisione accesa per i propri animali quando sono fuori casa.

Ma il servizio di streaming non è l’unico media dedicato agli animali domestici sul mercato.

Headspace, sei ore di musica per il tuo cane quando lo lasci solo a casa

La popolare app di mindfulness Headspace ha pubblicato questa settimana un video su YouTube intitolato: “Quando i tuoi animali domestici sentono la tua mancanza, riproduci questo: 6 ore di musica rilassante per cani e gatti”.

Tencent Video sfrutterà anche contenuti di terze parti, tra cui la trasmissione di DogTV, il primo canale televisivo e servizio di streaming al mondo dedicato agli animali domestici.

Secondo un recente rapporto di PetData.cn, il valore del crescente mercato cinese degli animali domestici urbani raggiungerà i 405 miliardi di yuan (59 miliardi di dollari) nel 2028.

In media, lo scorso anno le famiglie cinesi hanno speso più di 3.000 yuan (435 dollari) per ogni cane e più di 2.000 yuan per ogni gatto per le loro esigenze di cura.

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