In che modo 5G e AI lavoreranno insieme. Trend e casi d’uso

Le due tecnologie possono collaborare fra loro e trasformarsi a vicenda.

Le nuove tecnologie evolvono costantemente e si influenzano a vicenda, creando forme inedite di collaborazione che ne arricchiscono le potenzialità. E’ questo il caso del 5G e dell’Intelligenza Artificiale (AI), che in tandem stanno creando nuovi casi d’uso per rispondere alle esigenze del futuro.

5G evoluzione per il futuro

Con i loro poteri combinati, le tecnologie AI e 5G sono una superforza. Questo duo dinamico ha il potenziale per trasformare molti settori diversi, dalla sanità e dai trasporti all’intrattenimento e oltre.

Questa trasformazione della tecnologia come la conosciamo dovrebbe produrre contributi impressionanti all’economia globale. Secondo ABI Research, la produzione totale della combinazione di AI e 5G raggiungerà i 17,9 trilioni di dollari, ovvero lo 0,7% del PIL globale, entro il 2035. Una parte significativa dei contributi diretti di AI e 5G proverrà probabilmente dall’ecosistema 5G, con il 5G diventando un importante aspetto tecnico in molte applicazioni industriali.

La combinazione di queste tecnologie può migliorare l’efficienza operativa e l’efficacia dei sistemi che le utilizzano.

La tecnologia 5G può trasmettere informazioni rapidamente e a bassa latenza, mentre l’IA riduce al minimo la complessità operativa utilizzando algoritmi efficienti. Ciò significa che i dispositivi che li utilizzano saranno più veloci, più produttivi e più redditizi. Inoltre, la combinazione di 5G e intelligenza artificiale migliorerà l’efficacia in termini di costi di un’ampia gamma di processi attraverso l’uso di sistemi automatizzati. Questa automazione può ridurre lo sforzo e i costi necessari per svolgere funzioni industriali migliorando al contempo la precisione.

Applicazione di AI e 5G alle reti

L’applicazione congiunta di AI e 5G nelle reti può rivelare maggiori opportunità per ridurre le spese in conto capitale, sviluppare nuovi flussi di entrate e migliorare le prestazioni della rete. L’intelligenza artificiale viene già utilizzata per aiutare i fornitori di servizi a recuperare gli investimenti effettuati per adottare e abilitare nuovi casi d’uso per il 5G. Ciò può produrre risultati in aree come la pianificazione della rete e l’intelligenza artificiale sta già semplificando l’evoluzione della rete e migliorando le prestazioni tra le reti.

Ottimizzazione della rete tramite intelligenza distribuita e funzionalità edge

Un elemento che deriva dall’uso combinato di AI e 5G è l’intelligenza distribuita, in quanto ciò può consentire la distribuzione delle funzioni di calcolo attraverso l’infrastruttura. L’intelligenza distribuita dal cloud all’edge può consentire l’implementazione on demand di risorse informatiche e intelligenza artificiale. Ciò può modificare il modo in cui le informazioni vengono elaborate per semplificare la complessità tecnologica e migliorare l’efficienza delle operazioni dell’infrastruttura.

L’adozione congiunta di 5G e IA supporterebbe l’edge wireless intelligente, in cui l’edge cloud, l’elaborazione su dispositivo e il 5G si combinano come un tessuto di connettività onnipresente in cui l’intelligenza è distribuita. Inoltre, l’elevata capacità e la bassa latenza del 5G possono abilitare funzioni nuove e migliorate, poiché l’elaborazione AI può essere distribuita tra il dispositivo, il cloud centrale e l’edge. L’utilizzo del 5G e dell’intelligenza artificiale all’edge consente l’elaborazione dei dati più vicino alla fonte attraverso l’edge cloud tramite il 5G a bassa latenza o l’elaborazione dell’IA sul dispositivo. Rendere possibile l’elaborazione dei dati più vicino alla loro fonte potrebbe offrire maggiore affidabilità, personalizzazione e sicurezza.

Come l’AI sta trasformando il 5G

L’utilizzo della tecnologia AI nelle reti 5G e sui dispositivi 5G può offrire numerosi vantaggi e migliorare le sfide wireless presenti con i metodi tradizionali. Ad esempio, con la complessità operativa ridotta al minimo dell’IA e la bassa latenza della tecnologia 5G, i dispositivi possono avere una durata della batteria più lunga e diventare più efficienti. Saranno anche in grado di offrire esperienze più avanzate agli utenti.

L’intelligenza artificiale può migliorare le reti 5G migliorando la sicurezza della rete, fornendo maggiore efficienza di rete, migliorando la qualità del servizio e offrendo un’implementazione più semplificata. Inoltre, i dispositivi 5G possono vedere miglioramenti grazie all’apprendimento automatico dell’intelligenza artificiale nelle prestazioni del sistema, nella sicurezza e nell’esperienza del dispositivo.

Come il 5G sta trasformando l’intelligenza artificiale

Poiché l’intelligenza artificiale sta diventando così diffusa e necessaria in vari sistemi, il 5G può aiutare a democratizzare e migliorare la funzionalità dell’IA. Il 5G supporterà la diffusione dell’IA e consentirà lo sviluppo di nuovi usi dell’IA con l’IA distribuita. Poiché il 5G è sia ad alta capacità che a bassa latenza, il suo utilizzo con l’intelligenza artificiale può consentire l’elaborazione distribuita dell’IA che offrirebbe maggiore flessibilità per nuove funzioni.

L’uso del 5G nelle funzioni di intelligenza artificiale può migliorare le esperienze potenziate dall’intelligenza artificiale per gli utenti. Ad esempio, utilizzando un collegamento 5G, l’XR illimitato può suddividere il rendering e l’elaborazione del carico di lavoro AI tra i dispositivi e l’edge cloud. Ciò può significare migliori e maggiori opportunità per creare esperienze personalizzate per i clienti o creare esperienze più coinvolgenti per scopi di intrattenimento.

Trend 5G e AI e casi d’uso a cui prestare attenzione

Quindi, come vedremo l’uso del 5G e dell’IA applicato nella nostra vita quotidiana? Bene, la combinazione di queste tecnologie è già iniziata e continuerà a rivelare nuove possibilità innovative in un’ampia varietà di casi d’uso.

Assistenza sanitaria

Il settore sanitario può applicare il 5G e l’intelligenza artificiale a nuove straordinarie funzioni tecnologiche. Ad esempio, l’utilizzo delle reti 5G consentirà ai medici di eseguire interventi chirurgici a distanza con l’aiuto di robot alimentati dall’intelligenza artificiale. Ciò renderà l’assistenza sanitaria più accessibile ed efficiente, soprattutto nelle aree remote o scarsamente servite.

Assistenza clienti

Il 5G e l’intelligenza artificiale saranno fondamentali per migliorare il servizio clienti e l’esperienza del cliente. La tecnologia AI può fornire agli acquirenti consigli di acquisto personalizzati in base al loro interesse o ai dati dei clienti precedenti. Può anche aprire potenziali nuovi modi per mostrare i prodotti agli acquirenti.

Le espansioni della connettività attraverso le reti 5G possono migliorare le capacità e le prestazioni per i rivenditori e l’abbinamento con l’intelligenza artificiale può supportare i servizi di realtà aumentata per fornire ai clienti informazioni sui prodotti. Ad esempio, Walmart utilizza i servizi di edge computing per migliorare le esperienze dei clienti raccogliendo, condividendo e sfruttando l’analisi in tempo reale dei dati attraverso la sua rete di vendita al dettaglio. Ciò consente loro di fornire servizi di realtà aumentata e virtuale immersivi per gli acquirenti.

Veicoli autonomi

Il sogno di veicoli autonomi alimentati dall’intelligenza artificiale sta diventando realtà, grazie al 5G. Queste macchine avranno bisogno di connessioni veloci e affidabili per comunicare tra loro e con l’infrastruttura che le circonda. Le reti 5G forniranno la connettività necessaria per renderlo possibile.

Realtà aumentata

Con le reti 5G e l’intelligenza artificiale, sia i giocatori che gli spettatori potranno godere di una latenza ultra bassa e di una grafica ad alta definizione. Ciò consentirà nuove forme di intrattenimento immersivo e interattivo e migliorerà ulteriormente attività come la realtà virtuale e aumentata.

Automazione industriale

Le reti 5G e l’intelligenza artificiale supporteranno l’automazione industriale esistente consentendo ai robot industriali di comunicare tra loro e con gli esseri umani che li gestiscono. Ciò porterà a processi di produzione più sicuri, efficienti ed economici.