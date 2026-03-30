Vienna ha deciso di accelerare e sta preparando una legge per vietare il social media agli under 14 da varare entro giugno.

In Austria il governo vuole vietare i social media agli under 14 entro giugno, motivando l’accelerazione e l’iniziativa a livello nazionale con le lungaggini della Ue che medita un provvedimento del genere, ma ci vorrà di più.

La mossa di Vienna arriva mentre l’UE e i paesi membri si affannano a trovare soluzioni per proteggere i bambini dai pericoli dei social media.

Lungaggini a livello Ue

La decisione di vietare i social media agli under 14 è stata annunciata dal governo non più tardi di venerdì. Una bozza di proposta è attesa entro giugno e l’Austria vuole muoversi in fretta e in autonomia perché “siamo consapevoli del fatto che a livello Ue ci vorrà ancora del tempo”, ha detto il vice cancelliere Andreas Babler.

Babler ha detto che il governo vuole introdurre regole concrete per le piattaforme social e anche perseguire una restrizione di età a livello europeo attraverso il Digital Services Act.

Paesi Ue in ordine sparso

La decisione arriva mentre l’UE e gli Stati membri si affannano a trovare soluzioni per proteggere i bambini dai pericoli dei social media. Paesi come Spagna, Francia, Danimarca e Portogallo stanno già procedendo con piani per l’introduzione di restrizioni di età.

I sostenitori sostengono che le restrizioni legate all’età, che stabiliscono un’età minima per le piattaforme social più coinvolgenti, siano fondamentali per proteggere la salute fisica e mentale dei bambini.

I critici affermano che i divieti sono inefficaci e dannosi per la privacy perché richiedono agli utenti di verificare la propria identità online.

Michael O’Flaherty, consigliere per i diritti umani e commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa, ha dichiarato a POLITICO che i divieti non sono né “proporzionati né necessari”.

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