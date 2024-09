Il governo laburista australiano ha introdotto una serie di riforme in materia di privacy e regolamentazione del web che, a seconda di chi lo chiede, sono ambiziose, irrealistiche o decisamente malvagie.

Le proposte includono l’obbligo per le aziende di social media di disporre di metodi per identificare contenuti dannosi e pericolosi e quindi agire su di essi. Le conseguenze per la non conformità sono una serie di sanzioni, che raggiungono un massimo del 5% del fatturato globale di una piattaforma.

Previsti obblighi anche per banche e Tlc

Sono previsti anche obblighi per le banche, le aziende di telecomunicazioni e le reti di social media di prevenire, rilevare e agire contro le truffe all’interno delle loro reti, secondo il ministro dei servizi finanziari Stephen Jones. Il mancato rispetto di quanto previsto potrebbe comportare multe fino a 50 milioni di dollari australiani (33 milioni di dollari).

“È necessario un piano che consideri le banche, le aziende di telecomunicazioni e le aziende di social media responsabili e passibili di sanzioni quando commettono un errore e consentono a un truffatore o a un criminale di accedere alla loro rete”, ha detto Jones sulla rete ABC Australia. L’anno scorso le truffe online sono costate agli australiani quasi 3 miliardi di dollari. Le proposte del partito laburista giungono mentre altri governi in tutto il mondo stanno tentando di reprimere l’incitamento all’odio e la disinformazione sui social media. Il partito sta usando il suo capitale politico dopo le elezioni di quest’anno per far passare le proposte.

“C’è la sensazione che Musk, Durov e Zuck debbano essere tirati un po’ indietro”, secondo l’ex consigliere per la sicurezza nazionale Carl Ungerer, riferendosi a Elon Musk di X, Pavel Durov di Telegram e Mark Zuckerberg di Meta.

Microsoft e Google hanno rifiutato di commentare. Apple, TikTok, Meta Platforms e X non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento.

Ma il giorno in cui le leggi sono state introdotte a Canberra, Musk ha ripubblicato la notizia sulla sua piattaforma X con una parola: “Fascisti”.

Interrogato sul commento, Jones ha ribattuto: “Questa è roba da pazzi”.

Ondata di ransomware in Australia

Il governo laburista era appena salito al potere due anni fa quando il paese è stato colpito da una serie di massicci attacchi ransomware. In uno, gli hacker hanno pubblicato informazioni mediche sul dark web sui cittadini australiani, compresi dettagli su aborti e uso di droghe.

“Ciò ha scatenato il desiderio di fare qualcosa non solo per restringere ciò che le aziende fanno con quei dati, ma anche per la privacy dell’individuo”, ha affermato Ungerer, che ora gestisce un’azienda di relazioni governative.

Quale reazione delle Big Tech?

Molte di queste riforme devono ancora essere sistemate, ha detto Zoe Hawkins, responsabile della progettazione delle politiche presso il Tech Policy Design Centre dell’Australian National University.

“C’è una domanda per paesi come l’Australia, vale a dire come queste aziende internazionali o con sede negli Stati Uniti risponderanno quando riceveranno questo tipo di sanzioni”, ha detto.

Privacy e AI

La questione della privacy e dei dati è stata messa in evidenza la scorsa settimana quando i rappresentanti di Meta sono comparsi davanti a una commissione del Senato australiano per rispondere a domande sui programmi di intelligenza artificiale dell’azienda.

I senatori hanno appreso che i grandi modelli linguistici di Meta hanno analizzato tutti i post, le foto o i video che gli adulti australiani avevano reso pubblici dal 2007. Non c’era un’opzione di esclusione come nell’Unione Europea perché l’Australia non ha controlli così rigorosi sulla privacy. Jones ha detto che era ansioso di far approvare le riforme mentre il parlamento era ancora in carica quest’anno, quindi gli mancano solo circa tre settimane.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz