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All’Agenzia Spaziale Italiana la 3^ edizione di Space&Underwater: partecipa il 1^ dicembre
Roma, 1 dicembre 2026 LA CONFERENZA

All’Agenzia Spaziale Italiana la 3^ edizione di Space&Underwater: partecipa il 1^ dicembre

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All’Agenzia Spaziale Italiana la 3^ edizione di Space&Underwater: partecipa il 1^ dicembre Space&Underwater

In collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana, la terza edizione si svolgerà il 1° dicembre 2026, presso la sede dell’ASI, nell’auditorium "Luigi Broglio". Scopri l’Agenda e richiedi di partecipare.

In collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana, torna la Conferenza il 1^ dicembre: scopri l’Agenda e richi

In collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana, torna a Roma la Conferenza internazionale Space&Underwater – New Space Economy, Submarine Cables & Cybersecurity punto di riferimento in Italia per l’analisi strategica, tecnologica, industriale e normativa sui nuovi domini emergenti della geopolitica globale: lo Spazio e i fondali marini.

Promossa e organizzata dal quotidiano Cybersecurity Italia, la terza edizione si svolgerà il 1° dicembre 2026, presso la sede dell’ASI, nell’auditorium “Luigi Broglio”. 

Relatori e Partecipanti

Anche quest’anno saranno presenti rappresentanti delle Istituzioni italiane ed europee, Forze armate e Forze di Polizia, autorità regolatorie, industria strategica e centri di ricerca, insieme a esperti internazionali. La Conferenza sarà articolata in una sessione plenaria e aule tematiche.

SPEAKER

PROGRAMMA

Temi chiave della 3^ Edizione

  • Autonomia strategica europea e New Space Economy
  • Spazio e Underwater come infrastrutture critiche
  • Sicurezza, difesa e resilienza nei nuovi domini operativi 
  • L’AI per Space & Underwater
  • Osservazione della terra e servizi satellitari per la sicurezza e la sostenibilità
  • Connettività del futuro: 6G, comunicazioni satellitari e reti ibride
  • Tecnologie dual use e innovazione per la Difesa e il settore civile
  • Cooperazione Internazionale, politiche Industriali e nuove alleanze

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L'autore

Redazione Key4biz

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