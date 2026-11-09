In collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana, torna a Roma la Conferenza internazionale Space&Underwater – New Space Economy, Submarine Cables & Cybersecurity punto di riferimento in Italia per l’analisi strategica, tecnologica, industriale e normativa sui nuovi domini emergenti della geopolitica globale: lo Spazio e i fondali marini.

Promossa e organizzata dal quotidiano Cybersecurity Italia, la terza edizione si svolgerà il 1° dicembre 2026, presso la sede dell’ASI, nell’auditorium “Luigi Broglio”.

Relatori e Partecipanti

Anche quest’anno saranno presenti rappresentanti delle Istituzioni italiane ed europee, Forze armate e Forze di Polizia, autorità regolatorie, industria strategica e centri di ricerca, insieme a esperti internazionali. La Conferenza sarà articolata in una sessione plenaria e aule tematiche.

SPEAKER

PROGRAMMA

Temi chiave della 3^ Edizione

Autonomia strategica europea e New Space Economy

Spazio e Underwater come infrastrutture critiche

Sicurezza, difesa e resilienza nei nuovi domini operativi

L’AI per Space & Underwater

Osservazione della terra e servizi satellitari per la sicurezza e la sostenibilità

Connettività del futuro: 6G, comunicazioni satellitari e reti ibride

Tecnologie dual use e innovazione per la Difesa e il settore civile

Cooperazione Internazionale, politiche Industriali e nuove alleanze

RICHIEDI DI PARTECIPARE

COME ARRIVARE

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz