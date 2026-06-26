Imprese, Viani (Henkel): “La storia di Gaudí si intreccia con la nostra”

(Adnkronos) – “Trovo una connessione profonda tra il nostro mondo e la genialità di Gaudí. Quando progettò l’incredibile Sagrada Familia, era consapevole che non avrebbe mai potuto vedere l’opera compiutamente realizzata, poiché le tecnologie e le competenze dell’epoca non lo permettevano. Eppure, era certo che in futuro sarebbe arrivato qualcuno con le soluzioni necessarie per portarla a compimento. Ed è esattamente ciò che è accaduto. La storia di Gaudí si intreccia con quella di Henkel: la capacità di un’azienda di guardare al futuro, di farsi trovare pronta e di mantenere un’attenzione costante verso le generazioni che verranno”. Giusi Viani, Responsabile Corporate Communication Henkel Italia, Grecia e Cipro, commenta così la collaborazione con la Fundaciòn Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Familia, che ha reso possibile il completamento delle sei torri principali della Basilica, tra cui quella di Gesù Cristo. Una partnership di grande valore i cui risultati sono stati illustrati durante un evento esclusivo organizzato dall’azienda a Barcellona, all’interno della Basilica di Gaudí.

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