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Imprese: Tracogna (Mib), ‘con Bat Trieste aumento consistente dell’occupazione’

Imprese: Tracogna (Mib), ‘con Bat Trieste aumento consistente dell’occupazione’

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Imprese: Tracogna (Mib), ‘con Bat Trieste aumento consistente dell’occupazione’ Adnkronos

(Adnkronos) – “Tre anni dopo il suo arrivo, siamo in grado di misurare l’impatto che l’hub di Bat a Trieste sta avendo sul territorio, ad esempio con un incremento molto consistente dell’occupazione e alimentando delle catene di fornitura che si sviluppano sul piano locale, regionale e nazionale”. Così Andrea Tracogna, direttore scientifico di Trieste School of Management-Mib, presentando la terza edizione dello studio sull’impatto dell’hub triestino di Bat sul territorio. 

economia

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Redazione Key4biz

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