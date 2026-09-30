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Imprese, Torri (Accenture): “Noi partner Fondazione Systema in segno competitività”

Imprese, Torri (Accenture): “Noi partner Fondazione Systema in segno competitività”

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Imprese, Torri (Accenture): “Noi partner Fondazione Systema in segno competitività” Adnkronos

(Adnkronos) – “Accenture vuole continuare il percorso iniziato con Open-es. Vogliamo essere un partner abilitatore di tutte le priorità che la strategia di Fondazione Systema si è prefissata”. Lo ha detto il responsabile energia per EMEA e per l’Italia Accenture Fausto Torri, nel corso dell’evento ‘Open-es ACT 2026’ tenutosi presso l’auditorio della Tecnica a Roma dove è stata lanciata la Fondazione Systema. 

“Accenture vuole essere protagonista nello scambio delle informazioni e dei dati, contribuire alla costruzione di piattaforme per aumentare la competitività e portare avanti programmi di sviluppo delle competenze, dell’eccellenza di tutti i membri della Fondazione”, ha concluso Torri. 

economia

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Redazione Key4biz

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