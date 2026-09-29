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Imprese, Tango (Anm): “Ai pone nuove sfide, necessaria regolamentazione centrata”

Imprese, Tango (Anm): “Ai pone nuove sfide, necessaria regolamentazione centrata”

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Imprese, Tango (Anm): “Ai pone nuove sfide, necessaria regolamentazione centrata” Adnkronos

(Adnkronos) – “Il diritto del lavoro è destinato a inseguire il cambiamento organizzativo, che a sua volta si situa a valle del progresso tecnologico. L’intelligenza artificiale è riuscita, in un brevissimo lasso di tempo, a imporsi come strumento utilizzato trasversalmente, non solo nelle ormai note piattaforme digitali, ma anche nelle lavorazioni più classiche. E questo l’ha portata a diventare uno strumento che non si è allontanato dal consolidato paradigma di cui ho detto e che pone nuove sfide. Probabilmente, una regolamentazione del fenomeno sempre più centrata potrebbe essere la soluzione”. Lo spiega Giuseppe Tango, Magistrato della Sez. Lavoro del Tribunale di Palermo e Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati (Anm), in occasione dell’incontro ‘L’Impresa nell’Era dell’AI. Imprese, istituzioni ed esperti per un’innovazione responsabile’, l’evento di lancio dell’Osservatorio sull’Intelligenza Artificiale di UniEticPmi, organizzato a Milano. 

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Redazione Key4biz

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