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Imprese: talenti italiani in fuga, le strategie per trattenerli e attrarli al Forum di Cernobbio

Imprese: talenti italiani in fuga, le strategie per trattenerli e attrarli al Forum di Cernobbio

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Imprese: talenti italiani in fuga, le strategie per trattenerli e attrarli al Forum di Cernobbio Adnkronos

(Adnkronos) – Ogni anno migliaia di giovani qualificati scelgono di lasciare l’Italia in cerca di migliori opportunità professionali e salariali. Un fenomeno che, secondo lo studio “Comprendere e contrastare il fenomeno della perdita dei talenti: la Roadmap per l’Italia”, realizzato da Teha in collaborazione con Philip Morris Italia, indebolisce la competitività del Paese e pesa sui conti pubblici. Nel 2024 oltre 45 mila laureati hanno trasferito la residenza all’estero. Tra le principali cause, stipendi poco competitivi, carenza di opportunità e sfiducia nel futuro. Al centro del dibattito, le possibili strategie per trattenere e attrarre talenti. Lo studio è stato presentato nell’abito della 52esima edizione del Forum “Lo Scenario di oggi e di domani per le strategie competitive”, organizzato da Teha Group a Cernobbio. 

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Redazione Key4biz

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