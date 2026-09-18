Imprese: Sotira (AssoCiso), ‘puntiamo a rafforzare community dei Ciso valorizzandone le competenze’

(Adnkronos) – “Associso nasce per creare questa community. Si tratta di un’Associazione di categoria per riconoscere il valore del Ciso, che, anzitutto, per noi significa portare valore in azienda, avendo know how e riuscendo a esprimere le competenze in diverse aree – spiega – Questo è ciò che si propone l’Associazione nel supportare i Ciso che ci sono già oggi, ma soprattutto anche quelli che vogliono aspirare a diventarlo”. Lo ha detto Nicola Sotira, Vicepresidente AssoCISO, al Ciso Meetup 2026, una giornata di confronto tra istituzioni e chief information security officer per la resilienza cibernetica del Sistema Paese, svoltosi presso Casa dell’Aviatore a Roma.

—

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz