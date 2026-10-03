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Imprese: Scavuzzo (Comune Milano), ‘mettiamo al centro ciò che ha valore’

Imprese: Scavuzzo (Comune Milano), ‘mettiamo al centro ciò che ha valore’

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Imprese: Scavuzzo (Comune Milano), ‘mettiamo al centro ciò che ha valore’ Adnkronos

(Adnkronos) – “Poter contare su una prospettiva di cooperazione mettendo al centro il valore del cibo e della filiera è fondamentale. Oggi da Milano arriva una richiesta importante: mettere al centro ciò che ha valore, dargli spazio e farlo crescere”. Sono le parole di Anna Scavuzzo. vicesindaca, assessora alla rigenerazione urbana e educazione Comune di Milano, durante l’evento “La Lombardia di Coop” organizzato al Castello Sforzesco di Milano. 

economia

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Redazione Key4biz

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