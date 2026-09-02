»
»
Imprese, Sacchi presenta il Sustainability Report 2026: emissioni in calo, energia rinnovabile e parità di genere

Imprese, Sacchi presenta il Sustainability Report 2026: emissioni in calo, energia rinnovabile e parità di genere

di |
Imprese, Sacchi presenta il Sustainability Report 2026: emissioni in calo, energia rinnovabile e parità di genere Adnkronos

(Adnkronos) – Con la pubblicazione del Sustainability Report 2026, Sacchi conferma un percorso di sostenibilità ormai pienamente integrato nel modello di business e nella cultura aziendale. Il documento rendiconta gli impatti ambientali, sociali e di governance dell’azienda lungo l’intero anno 2025, in coerenza con gli obiettivi del Gruppo Sonepar e con i principali standard internazionali di reporting. Sul piano ambientale, il Sustainability Report 2026 evidenzia una riduzione delle emissioni complessive di gas serra fino a 21.680 tCO₂e, con un calo del -24% rispetto all’anno precedente, e una quota prevalente di emissioni riconducibili allo Scope 3, calcolate secondo quanto previsto dal Greenhouse Gas Protocol. Questo risultato è frutto di un percorso di elettrificazione degli impianti, ottimizzazione della logistica e progressiva evoluzione della flotta verso veicoli a ridotte emissioni. 

Parallelamente, Sacchi ha raggiunto il 40% di energia da fonti rinnovabili, grazie all’acquisto di energia certificata tramite Garanzie d’Origine e all’incremento della produzione interna da fotovoltaico. Nel 2025 gli impianti installati sulle coperture aziendali hanno generato il +20,6% di energia rispetto al 2024; circa un quarto di quest’energia rinnovabile è stata destinata all’autoconsumo nelle sedi, la parte rimanente è stata immessa in rete. La gestione dei rifiuti conferma una traiettoria di miglioramento: nel 2025 il totale prodotto si attesta a 964,87 tonnellate, con una riduzione del -33,5% rispetto al 2024 e del -48,2% rispetto al 2023. Il tasso di riciclo raggiunge il 99,4%, mentre la restante quota parte, per sua natura, viene conferita a smaltimento. 

Il 2025 è stato anche un anno di rafforzamento delle politiche rivolte alle persone. Sacchi ha ottenuto la certificazione GEEIS – Gender Equality European & International Standard, che si aggiunge alla UNI/PdR 125:2022 conseguita nel 2024, consolidando il riconoscimento internazionale dell’impegno dell’azienda per la parità di genere e l’inclusione. Questi risultati si accompagnano a politiche strutturate su selezione, sviluppo, equità retributiva e percorsi dedicati all’empowerment femminile. Nel triennio 2023–2025 il 100% delle collaboratrici e dei collaboratori ha ricevuto formazione sulle competenze specifiche del proprio ruolo, con 15.524 ore erogate nel 2025, a testimonianza di un investimento continuo su competenze, consapevolezza e cultura della sostenibilità. 

 

Sul fronte del benessere organizzativo, il report racconta l’avvio di nuove iniziative, come il servizio di ascolto psicologico InAscolto e la piattaforma BONOOS, che offre un ampio ventaglio di agevolazioni e consulenze gratuite in ambito fiscale, legale e familiare. Sul fronte del volontariato e della responsabilità sociale, tra i progetti più significativi figura l’iniziativa realizzata con AVSI, che ha portato dieci colleghi in Kenya per un’esperienza di volontariato e formazione presso la Scuola St. Kizito di Nairobi. Il progetto, centrato su moduli tecnici e attività di scambio con gli studenti, è stato riconosciuto con il terzo posto al Premio HR Mission 2025 di AIDP. Sul piano della salute e sicurezza, Sacchi ha confermato nel 2025 il mantenimento della certificazione UNI EN ISO 45001:2018 e ha completato audit di conformità nel 93% delle filiali, integrando strumenti digitali per il monitoraggio delle formazioni obbligatorie e della documentazione di sicurezza. Il tasso di infortuni registrabili si attesta a 2,6 per milione di ore lavorate, con un numero di giornate perse inferiore del -55% rispetto al 2023, in linea con gli obiettivi di miglioramento continuo del sistema Health, Safety & Environment. 

In ambito di governance, il 2025 ha visto l’aggiornamento del Modello Organizzativo 231, il lancio di un Programma Antitrust dedicato e l’avvio del nuovo Manuale di Compliance del Gruppo Sonepar, che amplia le policy in materia di anticorruzione, gift policy, sponsorship e donation, export activity e gestione dei conflitti di interesse. Sacchi ha inoltre consolidato l’utilizzo della piattaforma di whistleblowing di Gruppo, ricevendo tre segnalazioni nel corso dell’anno, tutte gestite con riservatezza e tempestività dall’Organismo di Vigilanza. 

“Il report di sostenibilità di Sacchi documenta i progressi concreti compiuti dall’azienda in ambito ESG, in particolare nella riduzione delle emissioni, nell’aumento dell’energia rinnovabile consumata e nel recupero quasi totale dei rifiuti, oltre che nell’attenzione rivolta ai collaboratori in termini di formazione, strumenti di welfare e iniziative di pari opportunità – afferma Marco Brunetti, presidente di Sonepar Italy – Questi risultati definiscono le priorità su cui intendiamo continuare a investire, dall’elettrificazione delle sedi alla qualità del lavoro, e testimoniano un impegno che riguarda l’intera organizzazione, traducendosi in responsabilità concreta verso clienti, territori in cui operiamo e generazioni future”. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Aggiungi Key4Biz tra le tue fonti preferite

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz

Per saperne di più: economia

L'autore

Redazione Key4biz

Condividi:

Leggi anche