Imprese, Petroni (UniEticPMI): “L’intelligenza artificiale non regolamenti se stessa”

(Adnkronos) – “La regolamentazione dell’intelligenza artificiale è fatta dagli esseri umani e le applicazioni sono fatte dalle macchine. L’ultima cosa da fare è che l’intelligenza artificiale regolamenti se stessa, sarebbe abbastanza strano”. Lo ha detto Angelo Maria Petroni, presidente dell’Osservatorio AI UniEticPMI, intervenendo nel corso dell’incontro ‘L’Impresa nell’Era dell’AI. Imprese, istituzioni ed esperti per un’innovazione responsabile’, l’evento di lancio dell’Osservatorio sull’Intelligenza Artificiale di UniEticPmi, organizzato a Milano.

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