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Imprese, Pastorella (Azione): “Va diffusa una cultura della sicurezza”

Imprese, Pastorella (Azione): “Va diffusa una cultura della sicurezza”

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Imprese, Pastorella (Azione): “Va diffusa una cultura della sicurezza” Adnkronos

(Adnkronos) – “I Ciso lavorano in maniera silenziosa per assicurare la resilienza e la sicurezza delle nostre aziende, dei nostri ministeri e dei nostri enti pubblici. Come possiamo aiutarli? Sicuramente evitando stratificazioni normative contraddittorie ed eccessivi obblighi, ma soprattutto accompagnando le normative di sicurezza. Bisogna mettere a disposizione non solo risorse, ma anche processi che facciano sì che a tutti i livelli ci sia una vera e propria cultura della sicurezza”. Così Giulia Pastorella, Capogruppo Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazione, Camera dei Deputati, nel corso del Ciso Meetup 2026, una giornata di confronto tra istituzioni e chief information security officer per la resilienza cibernetica del Sistema Paese, svoltosi presso Casa dell’Aviatore a Roma. 

economia

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Redazione Key4biz

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