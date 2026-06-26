Imprese: Masè (Bat Italia), ‘il 90% del valore che creiamo resta nel territorio di Trieste’

(Adnkronos) – “Lo studio del Mib è di grande importanza per noi, perché riesce ad unire l’aspetto del monitoraggio e della raccolta delle informazioni ad una restituzione di risultato molto concreta in termini di numeri, uno per tutti il 90% del valore creato dalla nostra presenza sul territorio rimane all’interno di esso”. Così Simone Masè, presidente e amministratore delegato di Bat Italia, all’incontro durante il quale è stata presentata la terza edizione dello studio realizzato dal Mib – Trieste School of Management sull’impatto dell’hub sulla città e sul Paese.

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