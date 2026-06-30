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Imprese, Frega (Pmi Italia): “Italia più attrattiva, aziende investono su talenti”

Imprese, Frega (Pmi Italia): “Italia più attrattiva, aziende investono su talenti”

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Imprese, Frega (Pmi Italia): “Italia più attrattiva, aziende investono su talenti” Adnkronos

(Adnkronos) – “Il sistema economico italiano sta aumentando la propria attrattività grazie a un circolo virtuoso in cui le imprese investono e guadagnano quote di mercato anche grazie alla presenza di tanti talenti che restano nel nostro Paese”. Lo ha detto Pasquale Frega, presidente e amministratore delegato Philip Morris Italia, intervenendo oggi al Senato della Repubblica a Roma alla presentazione delle evidenze emerse a metà dell’edizione 2026 del Global Attractiveness Index- Gai, del cui advisory board – composto da alcune delle principali aziende multinazionali che investono nel Paese – Philip Morris Italia è parte.  

“Negli ultimi anni – spiega Frega – abbiamo assistito a una grande perdita di talenti verso l’estero, ma credo che aziende come Philip Morris stiano dimostrando che creando valore sul territorio e una filiera e un sistema economico integrati, attorno al quale operano imprese di varie dimensioni, si genera valore e capacità di trattenere e sviluppare i talenti”. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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Redazione Key4biz

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