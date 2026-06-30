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Imprese: Frega (Pmi Italia), ‘creando valore si trattengono i talenti’

Imprese: Frega (Pmi Italia), ‘creando valore si trattengono i talenti’

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Imprese: Frega (Pmi Italia), ‘creando valore si trattengono i talenti’ Adnkronos

(Adnkronos) – “Negli ultimi anni abbiamo assistito a una grande perdita di talenti verso l’estero, ma credo che aziende come Philip Morris stiano dimostrando che creando valore sul territorio e una filiera e un sistema economico integrati, attorno al quale operano imprese di varie dimensioni, si genera valore e capacità di trattenere e sviluppare i talenti”. Lo afferma Pasquale Frega, presidente e amministratore delegato Philip Morris Italia, intervenendo oggi al Senato della Repubblica a Roma alla presentazione delle evidenze emerse a metà dell’edizione 2026 del Global Attractiveness Index- GAI, del cui Advisory Board – composto da alcune delle principali aziende multinazionali che investono nel Paese – Philip Morris Italia è parte. 

economia

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Redazione Key4biz

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