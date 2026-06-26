»
»
Imprese: Di Paolo (Bat Trieste), ‘studio Mib di Trieste mostra importanza del valore condiviso’

Imprese: Di Paolo (Bat Trieste), ‘studio Mib di Trieste mostra importanza del valore condiviso’

di |
Imprese: Di Paolo (Bat Trieste), ‘studio Mib di Trieste mostra importanza del valore condiviso’ Adnkronos

(Adnkronos) – “Lo studio del Mib di Trieste, giunto alla sua terza edizione, evidenzia che ogni euro investito da Bat Trieste genera € 5,5 per l’economia. Questo è proprio quello che noi volevamo fin dall’inizio, ossia il concetto di ‘shared value’, il valore condiviso che ricade sul territorio”. Lo afferma Andrea Di Paolo, presidente di Bat Trieste e vicepresidente di Bat Italia, intervenendo nel capoluogo friulano all’incontro durante il quale è stato presentato lo studio realizzato da Mib – Trieste School oF Management sull’impatto dell’hub sulla città e sul Paese. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Aggiungi Key4Biz tra le tue fonti preferite

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz

Per saperne di più: economia

L'autore

Redazione Key4biz

Condividi:

Leggi anche