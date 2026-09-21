Imprese, Deidda (FdI): “Adeguare contratti per i Ciso”

(Adnkronos) – “Finora quella del Ciso è stata una figura cresciuta da autodidatta, per passione, e che si è imposta sul mercato. Adesso però dobbiamo fare un passo in avanti: stare vicini alle scuole e alle università, per poi arrivare nel mondo della contrattualistica, adeguando i contratti di queste figure professionali all’interno delle aziende e prevedendo, ovviamente, un’adeguata remunerazione professionale”. Così Salvatore Deidda, Presidente Commissione Trasporti, Poste, Telecomunicazioni, Camera dei Deputati, nel corso del Ciso Meetup 2026, una giornata di confronto tra istituzioni e chief information security officer per la resilienza cibernetica del Sistema Paese, svoltosi presso Casa dell’Aviatore a Roma.

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