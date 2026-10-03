Imprese: De Bellis (Coop Lombardia), ‘La Lombardia di Coop valorizza rete di relazioni’

(Adnkronos) – “‘La Lombardia di Coop’ nasce dall’idea e dalla volontà di valorizzare tutta quella rete di relazioni che non sono solo economiche, ma anche sociali, che la cooperativa ha attivato sul territorio lombardo da molto tempo. Tante sono le iniziative che la cooperativa porta avanti per adempiere alla sua missione sociale con il mondo della scuola, della cultura, con le associazioni che si occupano di inclusione sociale e solidarietà e con il mondo delle società sportive”. Lo ha detto Alfredo De Bellis, presidente Coop Lombardia, aprendo l’evento “La Lombardia di Coop” organizzato al Castello Sforzesco di Milano.

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