»
»
Imprese, Bulgarelli (Bper Banca): “Sicurezza informatica attuale, rischi aumentati anche causa ai”

Imprese, Bulgarelli (Bper Banca): “Sicurezza informatica attuale, rischi aumentati anche causa ai”

di |
Imprese, Bulgarelli (Bper Banca): “Sicurezza informatica attuale, rischi aumentati anche causa ai” Adnkronos

(Adnkronos) – “Il tema della sicurezza informatica è quanto mai attuale: i rischi, soprattutto negli ultimi anni, sono incrementati a livello esponenziale, a causa anche dell’introduzione di logiche di intelligenza artificiale, che hanno incrementato i rischi derivanti da esposizioni ad attacchi informatici, di criminalità informatica e di frodi anche sulla clientela”. Sono le dichiarazioni di Alessandro Bulgarelli, Co-Founder AssoCiso / Chief Information Security Officer Bper Banca, al Ciso Meetup 2026, una giornata di confronto tra istituzioni e chief information security officer per la resilienza cibernetica del Sistema Paese, svoltosi presso Casa dell’Aviatore a Roma. 

“I Ciso delle varie organizzazioni insieme possono rappresentare un presidio importante contro questo tipo di minaccia sempre più emergente. In tal senso, il Meetup è un momento perfetto per unire tutte queste figure che difficilmente possono incontrarsi durante l’anno – conclude – questo è un luogo dove possiamo condividere esperienze e ascoltare i consigli degli advisor che ci danno indicazioni di quali siano effettivamente le minacce che stanno crescendo e dal nostro punto di vista possiamo fare divulgazione sia a livello delle nostre organizzazioni sia a tutti i nostri stakeholder, che per quanto riguarda la banca sono anche la clientela e gli azionisti”. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Aggiungi Key4Biz tra le tue fonti preferite

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz

Per saperne di più: economia

L'autore

Redazione Key4biz

Condividi:

Leggi anche