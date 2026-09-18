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Imprese, a Roma istituzioni e responsabili della sicurezza cibernetica insieme al Ciso Meetup 2026

Imprese, a Roma istituzioni e responsabili della sicurezza cibernetica insieme al Ciso Meetup 2026

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Imprese, a Roma istituzioni e responsabili della sicurezza cibernetica insieme al Ciso Meetup 2026 Adnkronos

(Adnkronos) – Si è svolto a Roma il Ciso Meetup 2026, convegno promosso da AssoCISO – l’Associazione Italiana Chief Information Security Officer, dedicato alla sicurezza cibernetica. L’incontro ha riunito responsabili della sicurezza, rappresentanti della Difesa, dell’Intelligence, delle Forze Armate e delle Forze dell’Ordine. Al centro dei lavori il coordinamento tra competenze e professionalità per la protezione della cybersicurezza del Sistema Paese. Tra i temi affrontati anche le sfide legate all’intelligenza artificiale, al quantum, alla crittografia e al coordinamento tra istituzioni e aziende. 

economia

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Redazione Key4biz

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