In un momento in cui la transizione sostenibile richiede nuove alleanze tra innovazione, finanza e istituzioni, Roma si conferma punto di riferimento nazionale per il confronto sui modelli di sviluppo del futuro. Dal 13 al 15 aprile, presso la Casa del Cinema di Villa Borghese, torna “Impatta Disrupt, il Festival italiano dell’Innovability”, in occasione della 9ª Giornata Mondiale dell’Innovazione delle Nazioni Unite (21 aprile).

Promosso dal Think Tank Impatta e realizzato in collaborazione con Harmonic Innovation Group, Entopan e Fondazione Earth Day Italia, il Festival giunge alla sua terza edizione consolidando il proprio ruolo tra i principali appuntamenti italiani dedicati all’innovazione sostenibile e alla finanza d’impatto, inserendosi nel calendario ufficiale delle celebrazioni italiane dell’Earth Day.

Per tre giorni, istituzioni, imprese, mondo finanziario e ricerca si incontrano in un luogo di confronto operativo, in cui visioni e capitali si trasformano in progetti concreti. L’obiettivo è accelerare la transizione verso un modello di sviluppo capace di coniugare crescita economica, impatto sociale e tutela ambientale.

“L’innovazione oggi non è una scelta, ma una responsabilità. Senza visione e capitali capaci di generare impatto, non esiste futuro sostenibile. Impatta Disrupt nasce per questo: trasformare il confronto in azione e le idee in cambiamento reale”, ha dichiarato Pierluigi Sassi, Presidente della Fondazione Earth Day Italia e del Think Tank Impatta.

Attesa una forte partecipazione istituzionale, con rappresentanti dei principali dicasteri impegnati nelle politiche di sviluppo e sostenibilità, insieme ai principali attori del sistema finanziario e previdenziale, sempre più centrali nel sostenere la transizione.

Il 14 aprile, alla Casa del Cinema, dalle ore 14:30 alle ore 18:30, si terrà la sessione “Comunicazione e digitale acceleratori di una transizione giusta”, moderata da Luigi Garofalo, Direttore Key4Biz.

Cuore del Festival è il dialogo tra ricerca e impresa. In questa edizione, Impatta Disrupt rafforza il proprio impegno su formazione e trasferimento tecnologico grazie a una rete accademica d’eccellenza che include Sapienza Università di Roma, CREST – Libera Università di Bruxelles, LUMSA, Università Magna Graecia di Catanzaro, Università della Tuscia e Università Telematica IUL. Gli atenei saranno protagonisti di sei sessioni tematiche, contribuendo a trasformare il Festival in un vero e proprio ciclo di seminari riconosciuto anche dalla Scuola di Specializzazione in Discipline Ambientali dell’ISPRA.

Una splendida opportunità anche per chi parteciperà al festival che si vedrà riconosciuti 7 attestati accademici da altrettanti enti di formazione.

Iscrizioni e programma completo sono disponibili su www.festivalimpatta.it.

L’iniziativa è sostenuta da importanti partner istituzionali e industriali, tra cui il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica in collaborazione con Unioncamere, Regione Lazio, Fondo Fon.Te., INPS, Sigeo, CIRA, YourScienceEDU e Angelini Pharma, con il supporto tecnico di Unidata ed EPR Comunicazione.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz