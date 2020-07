“Il ministro Pisano venga in aula a riferire sul funzionamento dell’App Immuni, che all’inizio ci era stata presentata come strumento indispensabile per il contenimento della pandemia Covid 19″. È la richiesta di Alessio Butti, deputato di Fratelli d’Italia e responsabile Tcl del partito intervenendo in Aula alla Camera. “È in funzione da un mese e mezzo – ha aggiunto Butti – e nessuno parla dai risultati ottenuti. In Svizzera tutti i dati sul funzionamento dell’equivalente App Immuni vengono quotidianamente comunicati. Il ministro Pisano non in Parlamento ma in televisione ha detto che i download sono stati 4 milioni e che tecnicamente Immuni funziona”.

4 milioni di download non equivale a 4 milioni di cittadini che usano l’app

“Noi ci siamo domandati”, ha aggiunto il deputato, “ma cosa vuol dire tecnicamente funziona? Siamo rimasti che i download per rendere efficace l’App dovessero essere 25 o 30 milioni come avevano detto lo stesso ministro, la task force e anche il presidente del Consiglio. Il dato, inoltre, – ha concluso il deputato di FDI – è equivoco perché dire che ci sono 4 milioni di download non significa che ci sono 4 milioni di italiani che stanno utilizzando l’applicazione”.

“Fratelli d’Italia chiede di sapere quanti italiani la stanno usando, come interagisce con la medicina del territorio e che fine ha fatto la task force di 75 esperti nominati dal ministro e che ha prodotto assai poco”, ha concluso Alessio Butti nell’Aula di Montecitorio.