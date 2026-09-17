Immense 2026: il futuro della Grande Ristorazione

(Adnkronos) – Si è svolta a Roma, all’Auditorium dell’Ara Pacis, “Immense 2026 – Cibo Pubblico e Grande Ristorazione,” la giornata promossa da Anir Confindustria che ha riunito istituzioni, Parlamento, imprese, mondo del lavoro e ricerca. Al centro del confronto sono finiti qualità dei servizi, equilibrio dei contratti, lavoro e ruolo della ristorazione collettiva. Secondo i dati presentati, la Grande Ristorazione genera 8,5 miliardi di euro di fatturato e coinvolge circa 4.500 imprese e 150 mila lavoratrici e lavoratori. All’interno di questo comparto, la ristorazione collettiva vale circa 4,5 miliardi di euro, con 1.000 imprese e 100 mila addetti.

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