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Imballaggi, Conai: “Con tasso di riciclo sopra 77% Italia è leader a livello europeo”

Imballaggi, Conai: “Con tasso di riciclo sopra 77% Italia è leader a livello europeo”

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Imballaggi, Conai: “Con tasso di riciclo sopra 77% Italia è leader a livello europeo” Adnkronos

(Adnkronos) – Con oltre il 77% di tasso di riciclo effettivo, “il nostro Paese arriva da leader europeo nel riciclo pro capite dei materiali da imballaggio” all’entrata in vigore del nuovo Regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Ppwr). Lo racconta Simona Fontana, direttore generale Conai, il consorzio nazionale imballaggi. Ci sono poi i dati sul riuso, principio cardine della nuova normativa: in Italia “oltre 1.200 tonnellate di imballaggi sono stati riutilizzati nel corso del 2025”. 

economia

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