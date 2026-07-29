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Imballaggi, Conai accanto alle aziende che devono adeguarsi al nuovo Ppwr

Imballaggi, Conai accanto alle aziende che devono adeguarsi al nuovo Ppwr

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Imballaggi, Conai accanto alle aziende che devono adeguarsi al nuovo Ppwr Adnkronos

(Adnkronos) – Vademecum, webinar, un’area dedicata del sito, Faq, una timeline delle novità e tool di affiancamento per le aziende che devono adeguarsi al nuovo Regolamento europeo sugli imballaggi in plastica. Così Conai supporta il passaggio alla nuova normativa, in vigore dal 12 agosto 2026. “Questo regolamento lascia ancora dubbi interpretativi, ecco perché in questa fase è importante – dice  Simona Fontana, direttore del Consorzio nazionale imballaggi – informare le imprese”. 

economia

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Redazione Key4biz

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