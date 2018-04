È il portale di egovernment del Dipartimento Trasporti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dove cittadini e operatori possono consultare informazioni e documenti e accedere ai servizi online a loro dedicati.

All’interno del sito www.ilportaledellautomobilista.it è possibile consultare i dati relativi alla patente di guida, ai veicoli, allo stato delle pratiche, cercare gli uffici della Motorizzazione civile, i centri di revisione, informazioni sull’esame per la patente di guida e relative alla modulistica per la maggior parte delle pratiche da svolgere alla Motorizzazione.

Tutte operazioni rapide e semplici da compiere, direttamente sulla piattaforma multicanale, seguendo le indicazioni alle voci: ‘Patenti‘, ‘Veicoli‘, ‘Servizi online‘, ‘Codice della strada‘, ‘Professionisti‘, ‘Autotrasporto‘, ‘App mobile‘.

Percorsi in cui conoscere meglio le regole per la nuova patente di guida, partecipare a giochi online e quiz per verificare la nostra conoscenza del codice della strada, scaricare moduli, documenti, circolari, comunicati e applicazioni mobili (iPatente, iCCISS & iCCISS Pro) per i nostri mobile device e dove spesso il visitatore è accompagnato da materiale audiovisivo e multimediale per un’ottima user experience.

La grafica, assieme all’organizzazione degli spazi e alla facilità di navigazione, favorisce un veloce accesso ai contenuti, anche da rete mobile (dispositivi con sistema operativo iOS e Android), a loro volta caratterizzati da linguaggi semplici e comprensibili a tutti.

Per meglio sfruttare i servizi del Portale dell’automobilista, è necessario registrarsi come utente. Una volta iscritti è possibile partecipare a sondaggi e consultazioni, nonché gestire pratiche, ricevere novità relative a nuove norme nel settore di trasporti, accedere al database RDS/TMC e richiedere assistenza specifica al team del sito. Il Portale dell’automobilista ha attivato anche un presidio sul social media YouTube.

Contenuti: @@@

Grafica: @@@

Usabilità: @@@

Legenda: @ sufficiente; @@ buono; @@@ ottimo