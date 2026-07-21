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iliadship, a via le candidature per il programma di iliad che sostiene i giovani talenti universitari
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iliadship, a via le candidature per il programma di iliad che sostiene i giovani talenti universitari

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iliadship, a via le candidature per il programma di iliad che sostiene i giovani talenti universitari Omnibus

L’iniziativa selezionerà 10 studenti ai quali offrirà: Una borsa di studio da 15.000 euro ciascuno; l’affiancamento di un tutor iliad e di un mentor dell’Advisory Board dell’azienda e workshop e attività formative dedicate.

Sono aperte le candidature alla quarta edizione di iliadship, il programma di iliad che sostiene i giovani talenti universitari.  

L’iniziativa selezionerà 10 studenti ai quali offrirà:

  • Una borsa di studio da 15.000 euro ciascuno;
  • L’affiancamento di un tutor iliad e di un mentor dell’Advisory Board dell’azienda;
  • Workshop e attività formative dedicate.

Il bando è rivolto agli studenti che:

– Sono nati dopo il 1° gennaio 2002;

– Sono residenti in Italia;

– Nell’A.A. 2026/27 si iscriveranno al 1° anno di Laurea Magistrale o al 4° anno di Laurea Magistrale a ciclo unico presso un Ateneo italiano, in ambito STEM, Scienze Sociali o Arte & Letteratura.

Per l’edizione 2026/27 il progetto si arricchisce della collaborazione con Scaleway,Treccani Accademia e la Facoltà di Lettere e Filosofia della Sapienza Università di Roma, che contribuiranno con attività formative dedicate agli studenti delle rispettive aree.

Candidature aperte fino al 31 ottobre 2026:  https://corporate.iliad.it/iliadship

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L'autore

Redazione Key4biz

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