iliadship, a via le candidature per il programma di iliad che sostiene i giovani talenti universitari

Sono aperte le candidature alla quarta edizione di iliadship, il programma di iliad che sostiene i giovani talenti universitari.
L’iniziativa selezionerà 10 studenti ai quali offrirà:
- Una borsa di studio da 15.000 euro ciascuno;
- L’affiancamento di un tutor iliad e di un mentor dell’Advisory Board dell’azienda;
- Workshop e attività formative dedicate.
Il bando è rivolto agli studenti che:
– Sono nati dopo il 1° gennaio 2002;
– Sono residenti in Italia;
– Nell’A.A. 2026/27 si iscriveranno al 1° anno di Laurea Magistrale o al 4° anno di Laurea Magistrale a ciclo unico presso un Ateneo italiano, in ambito STEM, Scienze Sociali o Arte & Letteratura.
Per l’edizione 2026/27 il progetto si arricchisce della collaborazione con Scaleway,Treccani Accademia e la Facoltà di Lettere e Filosofia della Sapienza Università di Roma, che contribuiranno con attività formative dedicate agli studenti delle rispettive aree.
Candidature aperte fino al 31 ottobre 2026: https://corporate.iliad.it/iliadship
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