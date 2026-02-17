iliad TOP 250 PLUS e TOP 300 PLUS attivabili fino al 19 marzo

Attivabili fino al 19 marzo, le TOP PLUS sono l’ideale per chi vuole navigare senza pensieri, sia in Italia sia con giga extra dedicati in Europa.

iliad mette ancora una volta al centro la generosità con le offerte TOP PLUS pensate per chi vuole navigare senza pensieri, sia in Italia che in Europa grazie ad un’ampia disponibilità di GIGA su rete 5G full speed e una dotazione di GB dedicati al roaming europeo tra le più generose del mercato.

TOP 250 PLUS: l’offerta prevede minuti e SMS illimitati e 250 GB di traffico dati per l’Italia su rete 4G/4G+ e 5G al prezzo di 9,99 € al mese. Per l’Europa, 25 GB extra dedicati al roaming per navigare anche fuori dai confini nazionali senza pensieri. È l’offerta più generosa sia per GIGA in 5G full speed da utilizzare in Italia che per GIGA dedicati al roaming in Europa ed è la più conveniente in termini di giga/prezzo tra le offerte aperte a tutti con almeno 150GB.

TOP 300 PLUS con 300 GB di traffico dati per l’Italia, minuti e SMS illimitati su rete 4G/4G+ e 5G al prezzo di 11,99 € al mese. Per l’Europa sonodisponibili 30 GB extra dedicati al roaming. Tra le offerte general market degli operatori infrastrutturati, l’offerta iliad TOP 300 PLUS si conferma quella con il rapporto prezzo/GB più competitivo, offrendo il maggior numero di GIGA da utilizzare in Italia e la migliore allowance di GIGA dedicata al roaming europeo.

Tutte le offerte prevedono un costo di attivazione una tantum di 9,99€ per chi è nuovo utente. TOP 250 PLUS e TOP 300 PLUS possono essere attivate, per nuovi utenti e in upgrade per chi è già utente iliad, fino al 19 marzo 2026.

IL WI-FI PIU’ VELOCE D’ITALIA AD UN PREZZO VANTAGGIOSO E ILIADCLUB. I VANTAGGI DI ILIAD PER UTENTI MOBILE E FIBRA

Con le offerte TOP 250 PLUS e TOP 300 PLUS si sblocca anche lo sconto sul costo dell’offerta fibra di iliad: iliadbox e iliadbox super sono le proposte per chi desidera un’esperienza di connessione superveloce. Infatti, la connessione per la casa di iliad è stata premiata da nPerf come il Wi-Fi più veloce d’Italia per il 2025.

Inoltre, chi ha attiva una linea fibra iliad e un’utenza mobile iliad collegata al metodo di pagamento automatico della linea fibra può creare il proprio iliadclub invitando fino a 4 SIM iliad a farne parte, e sbloccare il vantaggio sui GIGA:a partire dal rinnovo successivo, tutti gli utenti dell’iliadclub ottengono 500GB al mese per navigare da mobile.

Per scoprire di più sulle offerte iliad visitare: www.iliad.it

