Iliad in Italia ha chiuso il primo semestre con ricavi in aumento del 9,2%, perdite dimezzate e con un incremento dei clienti mobili che hanno raggiunto un totale di 12,1 milioni a fronte di una quota di mercato del 15,4%. L'ad Benedetto Levi: 'Siamo leader per saldo netto di utenti nel mobile per il 29° trimestre consecutivo e guidiamo la crescita anche nel segmento FTTH'.

Iliad in Italia ha chiuso il primo semestre con una perdita dimezzata, rispetto allo stesso periodo del 2024, a 53 milioni di euro (117 milioni l’anno scorso). I ricavi sono stati pari a 603 milioni (+9,2%), di cui 491 milioni di euro (+6,5%) provenienti dai servizi mobili agli abbonati grazie alla crescita della base clienti. Nel secondo trimestre, si legge in una nota, ha acquisito 287.000 nuovi abbonati mobili netti e 505.000 nel primo semestre per un totale di 12,1 milioni di abbonati mobili.

Key highlights



• Fatturato pari a 603 milioni di euro, in crescita del 9,2% vs H1 2024

• EBITDAaL a 191 milioni di euro, in crescita del 29,6% vs H1 2024

• Saldo di utenti mobile: 12,1 milioni, +287 mila nuovi utenti vs Q1 2025

• Saldo di utenti fibra: 421 mila, +32 mila nuovi utenti vs Q1 2025

• Free cash flow operativo mobile: 91 milioni, +72,8% vs H1 2024

Quota di mercato del 15,4% in Italia

“Sulla base degli ultimi dati Agcom disponibili (fine marzo 2025), stimiamo che la nostra quota di mercato in Italia fosse pari a circa il 15,4% alla fine di giugno”, sottolinea la nota ricordando che inoltre ha acquisito 32.000 nuovi abbonati netti alla fibra nel secondo trimestre, portando la base abbonati totale a 422.000 alla fine di giugno 2025 con una quota di mercato (solo FTTH) pari a circa il 7,2% alla fine del trimestre.

L’EbitdaaL è aumentato del 29,6% nel primo semestre 2025, raggiungendo i 191 milioni di euro, e il margine EBITDAaL è migliorato di 4,9 punti grazie “principalmente all’incremento di 30 milioni di euro dei ricavi dei servizi mobili fatturati agli abbonati e dai minori costi MOCN grazie al rollout della rete propria di iliad Italia. La combinazione di questi fattori ha compensato gli aumenti dei costi di leasing derivanti dall’espansione della rete”.

Investimenti

Gli investimenti, esclusi i pagamenti per le frequenze, sono aumentati del 5% su base annua, raggiungendo i 131 milioni di euro. La maggior parte degli investimenti è destinata alla densificazione e all’espansione della rete mobile e, in misura minore, alla nostra attività nel settore della fibra ottica. Il flusso di cassa operativo è aumentato di 37 milioni di euro grazie alle attività mobili di iliad Italia, che sono aumentate del 73% a 91 milioni di euro nel primo semestre.

Utile del gruppo triplicato nel semestre

A livello di gruppo, l’operatore francese ha quasi triplicato il suo utile netto nel primo semestre, raggiungendo i 700 milioni di euro. L’utile operativo lordo al netto degli affitti, principale indicatore di redditività del gruppo, è stato pari a 2 miliardi di euro nel periodo, con un aumento del 10,2%. Si registra un lieve aumento degli abbonati e anche un aumento del 3,8% dei ricavi semestrali, grazie alla performance stabile in Francia e all’ulteriore crescita della clientela in Italia. I ricavi consolidati del gruppo hanno raggiunto i 5,09 miliardi di euro (5,96 miliardi di dollari) nella prima metà del 2025.

