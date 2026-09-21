Per l’anno 2026/2027, iliad è ancora il primo operatore di Telefonia Fissa e di Telefonia Mobile per il suo servizio clienti. Lo dice la classifica elaborata da Statista con L’Economia del Corriere della Sera.

Cinque anni di fila sul gradino più alto: iliad si conferma ancora una volta Miglior Servizio Clienti d’Italia secondo la classifica Italy’s Best Customer Service 2026/27[1], elaborata da L’Economia del Corriere della Sera e Statista. Un riconoscimento che premia la scelta dell’operatore di mettere al centro l’attenzione ai consumatori.

Per il secondo anno consecutivo iliad guida la classifica in entrambe le categorie in cui compete: “Compagnie di telefonia mobile” e “Compagnie di telefonia fissa e internet” e con punteggi rispettivamente di 8.53 e 8.27, distinguendosi per la qualità e l’efficacia del supporto offerto agli oltre 13 milioni di utenti. Un risultato che rende iliad l’unico operatore italiano ad aver ottenuto il primo posto in entrambe le categorie per cinque anni consecutivi.

La ricerca Italy’s Best Customer Service 2026/2027, condotta da L’Economia del Corriere della Sera in collaborazione con Statista, società internazionale specializzata in analisi e ricerche di mercato, classifica le aziende in base all’efficienza del loro servizio clienti. L’obiettivo è individuare e mettere in evidenza le imprese, i fornitori e le istituzioni che, in Italia, offrono la migliore esperienza e assistenza ai propri clienti.

Nell’edizione di quest’anno le aziende sono state suddivise in 121 categorie merceologiche, raggruppate in deci macro-settori. Le classifiche finali sono state stilate attraverso un sondaggio indipendente che ha raccolto oltre 300.000 valutazioni dei clienti e sono state determinate da due componenti: la Disponibilità a Raccomandare (50% del punteggio finale) e cinque criteri di valutazione (50%): qualità della comunicazione, competenza professionale, varietà di soluzioni offerte, orientamento al cliente e disponibilità del servizio.

Per iliad, questo quinto sigillo consecutivo è la conferma che un approccio semplice e trasparente può fare la differenza, non solo nelle offerte, ma anche – e soprattutto – nel rapporto con le persone.

L’’indagine completa è consultabile al link di seguito: https://www.corriere.it/economia/italy-best-customer-service/index.shtml?servizi.

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