iliad, Megan Gale protagonista della nuova campagna pubblicitaria

iliad riporta sullo schermo Megan Gale. La modella e attrice australiana è protagonista della nuova campagna iliad “Poche cose sono per sempre”.

iliad riporta sullo schermo Megan Gale. La modella e attrice australiana è protagonista della nuova campagna iliad “Poche cose sono per sempre”.

Il suo ritorno è una scelta creativa pensata per parlare al grande pubblico attraverso un riferimento immediatamente riconoscibile e diventa il punto di partenza per raccontare che anche le scelte più sedimentate possono essere riconsiderate.

È da qui che la campagna sviluppa il proprio messaggio sul cambiamento. Oggi cambiare significa scegliere con nuova consapevolezza dove riporre la propria fiducia. Una fiducia che, per iliad, nasce dalla coerenza tra ciò che viene promesso e ciò che viene realmente offerto. La fedeltà non è una condizione acquisita, ma una relazione che si consolida nel tempo e che deve essere confermata dai fatti, giorno dopo giorno.

In un mercato segnato da cambiamenti continui, rimodulazioni, aumenti e modifiche contrattuali, in cui le persone sono sempre più attente alle promesse non sostenute dai fatti, iliad riafferma il senso del “per sempre”: non un semplice claim di comunicazione, ma un principio distintivo della propria identità. Un impegno sostenuto nel tempo attraverso trasparenza, semplicità, prezzi bloccati, assenza di costi nascosti e offerte che non cambiano nel tempo per chi le sottoscrive.

Lo spot iliad: “Poche cose sono per sempre”

Dalla rottura iniziale del 2018 alla piattaforma “è iliad”, il racconto del brand si è evoluto senza perdere il proprio centro: semplicità trasparenza e coerenza. Con questa nuova campagna iliad introduce per la prima volta un volto noto nella propria comunicazione, senza rinunciare ai codici che ne hanno definito il linguaggio: tono diretto, ironia, essenzialità e capacità di mettere in discussione le convenzioni di settore.

Nello spot, Megan attraversa la città, cattura gli sguardi di chi la riconosce e arriva in uno store iliad. Il suo ingresso nello spazio iliad rende immediato il cuore della campagna: oggi Megan Gale entra nell’universo iliad come simbolo della continuità che si interrompe in favore del cambiamento. Nasce così un cortocircuito narrativo tra memoria collettiva e cambiamento, tra riconoscibilità e sorpresa. La battuta finale “Come iliad c’è solo iliad” chiude il racconto e ribadisce il posizionamento del brand: in un mercato affollato di promesse, iliad continua a distinguersi perché continua a mantenere ciò che promette.

Il media mix a supporto della campagna

Lo spot sarà on air da domenica 10 maggio in TV in versione 30” e 15”, inoltre la campagna sarà supportata da pianificazione CTV, Digital OOH compresa un’attività di domination delle principali stazioni italiane, Audio, Digital Audio e stampa con una domination di tutti i principali quotidiani italiani, per intercettare pubblici diversi e valorizzare il lancio attraverso un racconto d’impatto su tutti i canali.

Inoltre, la campagna verrà amplificata su diverse piattaforme digital, sui canali social del brand e nei canali trade.

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