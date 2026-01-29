Iliad leader dell’Internet fisso in Italia per l’anno 2025. Report nPerf

Secondo il report “Barometer of Fixed Internet Connections in Italy 2025” pubblicato da nPerf, iliad è il Wi-Fi più veloce d’Italia. L’analisi, condotta dalla società indipendente di riferimento a livello internazionale per la misurazione della qualità delle connessioni Internet nel periodo che va dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, evidenzia la leadership dell’operatore francese su tutti i principali indicatori di performance della rete fissa.

Iliad: le migliori prestazioni internet su linea fissa in italia

Questa edizione rivela una forte competizione con prestazioni che variano da 115 177 a 145 841 nPoints tra i cinque operatori principali. Iliad si impone in testa con un punteggio di 145 841 nPoints, distanziando TIM di quasi 14 000 punti. Con velocità di 382,13 Mbps in download e 241,92 Mbps in upload, l’operatore domina i parametri tecnici. Leader in latenza (15,88 ms), assicura prestazioni ottimali per il gaming online e le comunicazioni in tempo reale.

TIM si posiziona secondo con 131 968 nPoints e primeggia nella navigazione web (81,90%). L’operatore domina anche lo streaming video (85,66%), garantendo un’esperienza di visione fluida. Con velocità di 255,29 Mbps in download, TIM progredisce del 3,1% anno su anno.

Fastweb completa il podio con 127 194 nPoints e raggiunge il secondo posto in velocità di upload (160,70 Mbps). L’operatore ottiene anche la seconda posizione in latenza (20,01 ms), adatta per le applicazioni in tempo reale.

Vodafone si classifica quarto con 118 642 nPoints e mostra velocità competitive con 197,50 Mbps in download. L’operatore mantiene un posizionamento coerente su tutti gli indicatori.

Wind Tre si posiziona quinto con 115 177 nPoints e raggiunge il secondo posto nello streaming video (82,78%). L’operatore offre velocità di 190,07 Mbps in download.

I risultati dell’FTTH

I risultati del report nPerf rafforzano il posizionamento di iliad nel segmento della fibra FTTH, su cui l’operatore ha concentrato negli ultimi anni una strategia di crescita basata su infrastruttura, semplicità dell’offerta e trasparenza dei prezzi.

Il report, basandosi su 693 609 test realizzati tramite il sito web nPerf e l’applicazione nPerf su Android e iOS, fotografa un mercato della rete fissa sempre più competitivo, in cui la qualità misurata sul campo e l’esperienza reale degli utenti diventano elementi centrali per la differenziazione tra operatori.

