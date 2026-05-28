iliad festeggia 8 anni, live il nuovo spot con Megan Gale

Fin dal suo arrivo in Italia, iliad ha scelto di celebrare ogni compleanno non solo come una ricorrenza, ma come un’occasione per riaffermare i valori che ne definiscono l’identità: semplicità, trasparenza, fiducia e centralità degli utenti.

Quest’anno l’operatore festeggia in grande con un nuovo spot che segue il successo del primo capitolo di “Poche cose sono per sempre”. La campagna, infatti, riparte con il secondo episodio che vede ancora protagonista la modella e attrice Megan Gale che torna a raccontare la promessa distintiva di iliad e rafforza il valore del per sempre.

Con l’occasione, saranno disponibili per tutti le offerte TOP 250 PLUS e TOP 300 PLUS, con tantissimi giga per navigare in Italia e in Europa, e la promessa di un prezzo che, una volta sottoscritto, non subirà variazioni nel tempo.

Domani la celebrazione prenderà vita anche sui social con un post in collaborazione con @uglycakes.vb, la bakery diventata virale grazie a torte ironiche capaci di andare oltre l’apparenza per valorizzare ciò che conta davvero: la sostanza.

Le Ugly Cakes, decorate ispirandosi ai valori del brand, saranno anche protagoniste dei contenuti di talent e creator, che sui propri profili faranno gli auguri ad iliad per il suo ottavo compleanno.

Con iliad “Parlano i fatti”. Live il secondo spot con Megan Gale

Poche cose sono per sempre: “parlano i fatti”. Il nuovo spot vede ancora protagonista Megan Gale, questa volta catturata durante una scena di backstage e uno scambio di battute semplice e diretto. Megan, chiacchierando racconta di aver scelto iliad “per sempre”. Alla domanda su come possa esserne così sicura, risponde che “parlano i fatti”. Ed è proprio dai fatti che si ripercorre il successo di iliad: una rete proprietaria che copre il 99% della popolazione italiana, un customer care che risponde dall’Italia e la certezza di sapere sempre quanto si spende.

A chiusura, il claim “come iliad c’è solo iliad” a ribadire l’unicità del brand e la concretezza dei valori che, da otto anni, hanno portato oltre 13 milioni di utenti a scegliere iliad.

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