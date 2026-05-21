L'amministratore delegato Benedetto Levi: "Trimestre dopo trimestre, i nostri indicatori economico - finanziari continuano a migliorare, confermando la validità della nostra strategia e delle scelte che abbiamo portato avanti”.

iliad ha chiuso il primo trimestre del 2026 con un fatturato pari a 331 milioni di euro, in crescita dell’11,2% rispetto al primo trimestre 2025. L’Ebitdaal si attesta a 111 milioni di euro, in aumento del 25,3% rispetto agli 89 milioni del primo trimestre 2025.

Le attività di Iliad in Italia hanno generato un aumento del free cash flow operativo del 156% rispetto al primo trimestre 2025, portandolo a 59 milioni di euro. iliad continua a rafforzare la sua presenza in Italia e, al 31 marzo 2026, raggiunge la soglia dei 13,2 milioni di utenti attivi nei segmenti mobile e fisso.

Crescita nel broadband e ultrabroadband

iliad registra performance positive anche nei mercati broadband e ultra-broadband, con una copertura in fibra FTTH che raggiunge 19,2 milioni di unità abitative in tutta Italia (+500 mila dall’inizio dell’anno), iliad rafforza il proprio contributo allo sviluppo digitale del Paese .

Crescita nel segmento mobile

I dati dell’ultimo Osservatorio AGCOM rispecchiano la traiettoria di iliad, che si conferma nuovamente l’unico operatore infrastrutturato con una quota di mercato in aumento nel segmento delle SIM Human, pari al 15,9 % (+1,1% YoY). Nel mercato fisso, inoltre, iliad è l’operatore che cresce di più (+0,7%) nei mercati broadband e ultrabroadband, traguardando una crescita del +1,1% (YoY) sul segmento FTTH.

“Trimestre dopo trimestre, i nostri indicatori economico – finanziari continuano a migliorare, confermando la validità della nostra strategia e delle scelte che abbiamo portato avanti.” ha commentato Benedetto Levi, Amministratore Delegato di iliad. “A quasi otto anni dal nostro ingresso nel mercato, continuiamo a perseguire con determinazione l’ambizione con cui siamo partiti: investire in infrastrutture di ultima generazione e cambiare le regole del gioco, costruendo ogni giorno un rapporto di fiducia trasparente e duraturo con quelli che oggi sono più di 13 milioni di utenti”.

Struttura manageriale in evoluzione

Con l’obiettivo di rafforzare la governance e accelerare la trasformazione digitale in un contesto di mercato in rapida evoluzione, iliad annuncia l’ingresso di due nuovi membri nella sua struttura e alcune novità nella sua organizzazione.

Anna Sanfilippo, nuova Chief Marketing Officer di iliad

Fa il suo ingresso in iliad Anna Sanfilippo in qualità di Chief Marketing Officer, che vanta una esperienza ventennale maturata in contesti internazionali, fra i suoi incarichi in McKinsey e in Prima Assicurazioni.

Anna Sanfilippo, Chief Marketing Officer di iliad

Gloria Furlan, nuova General Counsel di iliad

Gloria Furlan, invece, è la nuova General Counsel: porta in azienda oltre quindici anni di esperienza legale e specializzazione in diritto commerciale e tutela del consumatore, consolidata prima presso primari studi legali quali Freshfields e Orsingher Ortu, poi in house Amazon. Si tratta di figure di comprovata esperienza, il cui contributo strategico sarà fondamentale per guidare l’innovazione, potenziare l’esperienza degli utenti e sostenere la crescita dell’azienda nei prossimi anni.

Gloria Furlan, nuova General Counsel

Giuseppe Nisticò Chief Sales and Customer Operations Office

Giuseppe Nisticò (in iliad dal 2018) diventa Chief Sales and Customer Operations Officer, consolidando la sua leadership nella guida di queste due aree strategiche, unendo sviluppo commerciale e assistenza clienti , con l’obiettivo di mantenere gli utenti al centro di tutte le attività dell’azienda.

Giuseppe Nisticò Chief Sales and Customer Operations Office

Gruppo iliad: solida performance e rafforzamento della struttura finanziaria

Il 2026 si apre con indicatori in crescita anche per il Gruppo iliad, che si conferma il quinto operatore di telecomunicazioni in Europa per numero di utenti con oltre 52 milioni di utenti nel mobile e fisso. Con una crescita organica del 3,1% dei ricavi da servizi nel primo trimestre, il Gruppo iliad conferma la propria posizione di leader della crescita tra i principali gruppi telco europei nel trimestre. Il fatturato complessivo del Gruppo si attesta a 2 miliardi e 608 milioni di euro, con un +2,9 % rispetto allo stesso trimestre del 2025; in aumento anche l’EBITDAaL, che si attesta a 942 milioni di euro, +1,2% rispetto al 31 marzo 2025. La crescita registrata dalle tre aree geografiche del Gruppo ha contribuito ad una performance economica solida, con un free cash flow operativo di 591 milioni, in aumento del 17,6% rispetto al primo trimestre 2025. La struttura finanziaria del Gruppo continua a migliorare, con una leva di indebitamento che si è abbassata a 2,2x a fine marzo 2026.

Nuovi lanci in ambito fintech e cloud AI

In questi mesi, il Gruppo iliad ha arricchito il proprio ecosistema in Italia con il lancio dei servizi di pagamento di Stancer, società fin tech del Gruppo, e con l’annuncio da parte di Scaleway, piattaforma di public cloud e intelligenza artificiale del Gruppo, del l’apertura di una nuova cloud region a Milano con tre availability zones. I due annunci s i inseriscono nella strategia più ampia del Gruppo, che da anni agisce con decisione e ingenti investimenti come motore della trasformazione digitale europea.

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