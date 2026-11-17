iliad registra la migliore performance commerciale dell’anno nel terzo trimestre e traina la crescita del Gruppo, che punta a diventare il terzo operatore di tlc in Europa nel 2027 mentre accelera lo sviluppo e l’offerta di AI e sovranità digitale.

iliad ha chiuso il terzo trimestre dell’anno con un fatturato di 1,016 miliardi di euro, in crescita del 10%. L’EBITDAaL è pari a 355 milioni di euro, in crescita del 20,5, mentre la base utenti netti mobile è in crescita a 12,9 milioni di utenti, +0,1 milioni rispetto al secondo trimestre. In crescita anche gli utenti netti fisso, a: 0,6 milioni di utenti al 30.09.2026.

Le attività di iliad in Italia hanno generato un free cash flow operativo di 164 milioni di euro nei primi nove mesi dell’anno, in aumento del 59,7% rispetto allo stesso periodo del 2025.

Oltre 13,5 milioni di clienti

Al 30 settembre 2026, in Italia iliad supera i 13 milioni e mezzo di utenti tra mobile e fisso: una base utenti in aumento costante dal 2018, con +0,2 milioni di nuovi utenti solo nell’ultimo trimestre. Nel mobile, iliad registra 12,9 milioni di utenti accrescendo la sua quota di mercato nel segmento delle SIM Human, pari al 16,3%.

La dinamica commerciale del terzo trimestre rappresenta la migliore performance dell’anno per iliad Italia, trainata dalla combinazione dell’ampliamento dell’offerta mobile – con il lancio estivo del piano Mondo – e fisso – con la 5G Box Casa. A ciò, si aggiunge la soddisfazione degli utenti, con l’NPS più alto tra i principali operatori italiani.

Nel mercato mobile residenziale, iliad è davanti ai brand di TIM e Fastweb+Vodafone, raggiungendo così il secondo posto tra i brand commerciali.

Inoltre nel 2026, iliad si conferma per il 5° anno consecutivo Miglior Servizio Clienti d’Italia: è l’unico operatore italiano ad aver ottenuto il primo posto nella categoria telefonia mobile e fissanella classifica Italy’s Best Customer Service 2026/27 di L’Economia del Corriere della Sera e Statista.

“Questi risultati certificano il nostro ruolo di leader della crescita nel mercato italiano. La dinamica commerciale del terzo trimestre, la migliore dell’anno per mobile e fibra, dimostra la solidità del nostro business”, ha detto Benedetto Levi, amministratore delegato di iliad. “Numeri che confermano il ruolo di primo piano di iliad e l’efficacia del suo modello in Italia: un approccio agile, fatto di processi snelli e semplici, con l’utente e le sue esigenze sempre al centro; un approccio che continua a fare la differenza nonostante un mercato maturo e fortemente competitivo”.

Gruppo iliad: leader per crescita organica in Europa

Il Gruppo iliad chiude in modo altrettanto positivo i primi nove mesi del 2026, con 52,8 milioni di utenti.

Il fatturato dei primi nove mesi dell’anno è di 7,977 miliardi di euro (+3,7% vs 30.09.2025) e l’EBITDAaL cresce del 4,5% attestandosi a 3,193 miliardi di euro. Nei primi nove mesi del 2026, il free cash flow operativo del Gruppo è aumentato del 14,3% rispetto a settembre 2025, arrivando a 2,004 miliardi di euro.

La forte generazione di cassa rafforza ulteriormente la struttura finanziaria del Gruppo, come confermato da Fitch, Moody’s e S&P che, negli ultimi sei mesi, hanno promosso il rating di iliad e iliad Holding. A fine settembre 2026 la leva finanziaria è pari a 2,1x l’EBITDAaL.

Acquisizione di SFR, closing atteso nel 2027

Il 6 giugno 2026 il Gruppo iliad ha firmato un protocollo d’intesa con Altice France, insieme a Bouygues Telecom e Orange, per l’acquisizione di SFR: un’operazione che conferma la traiettoria di espansione europea di un Gruppo leader per crescita e innovazione a livello continentale. Il calendario resta invariato, con il closing dell’operazione previsto nel secondo semestre 2027, con un finanziamento già assicurato in attesa delle autorizzazioni regolamentari.

La solida crescita registrata consente al Gruppo di accelerare i propri investimenti nei settori dell’intelligenza artificiale e del cloud. Attraverso Scaleway, la propria piattaforma di public cloud e AI, il Gruppo iliad si posiziona all’avanguardia dell’ecosistema europeo dell’AI, con l’obiettivo di offrire alle imprese la potenza di calcolo, le prestazioni e la libertà di scelta tecnologica necessarie per sviluppare e gestire le proprie applicazioni di AI in Europa.

Scaleway, selezionata dalla Commissione Europea – nel programma Cloud III Dynamic Purchasing System – come uno dei quattro provider abilitati a fornire servizi di cloud sovrano e AI alle istituzioni UE, prosegue il proprio sviluppo commerciale e industriale, con un’accelerazione nel terzo trimestre 2026. Trainata da diversi importanti successi commerciali e da nuovi investimenti infrastrutturali sul territorio europeo, Scaleway in Italia ha annunciato di recente il completamento di una cloud region con la piena operatività di tre Availability Zones a Milano.

Queste iniziative rientrano nella strategia industriale del Gruppo, impegnato con Scaleway nel progetto europeo AI Gigafactory, e contribuiscono a rafforzare la sovranità digitale europea in un contesto internazionale segnato da forti incertezze geopolitiche.

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