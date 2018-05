Iliad, cosa ha detto l’Ad Benedetto Levi sulle tariffe di lancio

Alla domanda di Forbes Italia: ‘Oggi con 7 o 10 € al mese l’utente ha tutto per definirsi mediamente connesso. Con voi prezzi ancora più bassi?’ Benedetto Levi (Ad Iliad Italia) ha risposto: ‘Crediamo ci sia margine per tagliare i costi, come quelli nascosti. Entro l’estate offriremo prezzi bassi e offerte trasparenti’. I commenti ai rumors sulle 2 tariffe di lancio.

Sul debutto di Iliad in Italia c’è attesa e poche certezze. Lo sbarco nel mobile del nostro Paese è stato annunciato per l’estate, non si sa ancora se “prima dell’estate”, come ha detto il direttore generale del gruppo Maxime Lombardini o “entro l’estate”, come dichiarato da Benedetto Levi, Ad di Iliad Italia. Oltre alla data ufficiale d’ingresso nel mercato italiano molti utenti e anche gli operatori competitor non vedono l’ora di conoscere la o le tariffe di lancio. Per la prima volta, in questa “fase di ‘drive test’”, sono parole di Lombardini, “con auto equipaggiate in diverse configurazioni di chiamata che attraversano l’Italia per verificare il buon funzionamento della rete”, l’amministratore delegato di Iliad Italia ha risposto a una domanda sulle tariffe in cui sono indicati i prezzi molto economici praticati da alcuni concorrenti. Infatti nell’intervista rilasciata a Forbes Italia, alla domanda:

Oggi con 7 o 10 euro al mese l’utente italiano ha tutto l’occorrente per definirsi mediamente connesso. Cosa vi consentirà di praticare prezzi ancora più bassi? Come renderete il vostro business sostenibile?

Levi ha risposto: “Crediamo che ci sia margine per tagliare i costi, considerando ovviamente il fatto che ad oggi i costi in vetrina spesso non corrispondono al pagamento che le persone si ritrovano sul conto a fine mese. I costi si gonfiano laddove non si riesce chiaramente a vederlo. Esemplare il caso della fatturazione a 28 giorni, per cui è dovuta intervenire l’Antitrust”.

Il 29enne Ad non si è sbottonato neanche questa volta, però, lascia intendere che si può fare business anche con una tariffa inferiore a 7 euro mensili, ribadendo che i prezzi saranno bassi con “offerte trasparenti, semplici, senza costi nascosti per gli utenti che vorranno scegliere i nostri servizi”.

Allora quanto costerà la tariffa di lancio di Iliad Italia e cosa offrirà ai clienti?

In Francia prima del lancio di Free Mobile a conoscere le tariffe erano solamente Xavier Niel e la stretta cerchia di manager a lui più vicini e la regola vale anche per l’Italia dove c’è spazio solo per i rumors. Secondo l’ultima indiscrezione sarebbero due i piani tariffari con cui Iliad cercherà i nuovi clienti in Italia nel mercato della telefonia mobile:

500 minuti, 500 SMS e 5 Giga di traffico internet al prezzo di 2.90 euro al mese, come accaduto in Francia con Free Mobile .

. Minuti illimitati e 30 Giga di internet a 9.90 euro al mese.

Le due tariffe non sono state etichettate fake news da Universofree, il primo portale italiano dedicato a Iliad Italia, come invece ha fatto a febbraio quando si è spifferato di un’offerta All inclusive a 1,99 euro al mese.

Questa volta il portale sulla fonte dell’indiscrezione scrive “di un complice (forse?) un dipendente/collaboratore del nuovo gestore poco propenso alla riservatezza (o pronto per un bel tiro mancino), prova a rivelare le tariffe che il nuovo gestore dovrebbe mettere in commercio”. E poi Universofree sulle due offerte, che ha commentato così “se confermate, risulterebbero molto allettanti per qualsiasi tipologia di clientela”, ha lanciato anche un sondaggio ai suoi lettori.

Tante le risposte.

Molti utenti hanno espresso una delusione qualora fossero confermate le due offerte, “sarebbe questa la grande rivoluzione annunciata” scrivono in tanti. Inoltre in molti commenti si fa il confronto con il piano tariffario dell’attuale operatore, per esempio Pasquale fa notare: “ho 30 GB di Internet minuti illimitati verso tutti e spendo 10 € al mese, quindi questa innovazione e tariffe incredibili dove sono? Poi bisogna vedere assistenza e copertura…”

L’assistenza di Iliad Italia sarà gestita da call center in Italia, mentre sulla copertura l’operatore sta predisponendo una sua rete. Ma sarà in 3G o 4G? Utilizzerà le frequenze 1800 MHz direttamente in 4G.

Per esempio un diretto competitor di Iliad Italia è Kena Mobile, l’operatore low cost di Tim, che offre tariffe solo in 3G.

C’è da dire, infine, che Iliad non è ancora sbarcata ufficialmente in Italia ma ha già smosso il mercato della telefonia mobile, appunto Tim ha dato vita a Kena e gli altri operatori hanno abbassato di molto le tariffe. Ma quelle di Iliad saranno ancora più economiche?

Lo vedremo prima o entro l’estate.