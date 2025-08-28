Iliad chiude la porta a TIM

Oggi in primo piano iliad. Il suo valore ha fatto notizia (crescono i suoi clienti in Italia) e ha pesato sulle sorti in Borsa di TIM, che ha perso fino al 9% oggi.

A pesare su Tim in Borsa la chiusura dell’ad del gruppo francese Thomas Reynaud ai colloqui per una possibile fusione, peraltro interrotti già da aprile. Il mercato non gradisce e punisce Tim a Piazza Affari. Dopo il crollo di oggi, TIM riaprirà il dialogo con iliad? Sicuramente il mercato ci aveva creduto, a giudicare dalla reazione.

Poi abbiamo pubblicato, in anteprima, con lo Studio Frasi un’analisi del DDL Abodi con cui il Governo vuole riformare i diritti Tv del calcio che illustra come le novità del decreto legge siano penalizzanti per i grandi club.

Infine, ecco le misure messe in atto da Sogei contro la truffa SPID a NoiPA.

