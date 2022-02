10 febbraio. È stata la giornata in cui Iliad ha messo sul piatto 11 miliardi di euro per rilevare il 100% di Vodafone Italia, ma l’azienda rifiuta: la cifra è considerata troppo bassa.Oggi è stata pubblicata la relazione annuale del Copasir. Cybersecurity, 5G e rete unica i fronti caldi del documento.Infine, TIM: i sindacati incontrano l’ad di Pietro Labriola e non nascondono la preoccupazione per il futuro dell’azienda e di tutto il settore, alla luce della vicenda Iliad-Vodafone e del cambio al vertice di WindTre.Ecco la selezione delle news del giorno pubblicate su www.key4biz.it.