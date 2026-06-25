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Ilaria Pasta (Kontractor by Kopron): “I nostri 10 anni di crescita tra sostenibilità e innovazione”

Ilaria Pasta (Kontractor by Kopron): “I nostri 10 anni di crescita tra sostenibilità e innovazione”

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Ilaria Pasta (Kontractor by Kopron): “I nostri 10 anni di crescita tra sostenibilità e innovazione” Adnkronos

(Adnkronos) – “Questi dieci anni rappresentano per noi un grande motivo di orgoglio: siamo partiti nel 2016 con quattro persone e un’idea, mentre oggi celebriamo un percorso fatto di crescita, relazioni solide e risultati concreti. Tra i progetti che più ci rappresentano ci sono il concorso dedicato alle scuole superiori sui temi della sostenibilità e ‘Nection’, il primo parcheggio custodito per camion certificato Stpa in Italia, nato per offrire maggiore sicurezza, servizi e qualità della vita agli autotrasportatori”. Così Ilaria Pasta, direttrice Brand e Sviluppo di Kontractor by Kopron, intervenendo al Castello Visconteo di Cassano d’Adda, in provincia di Milano, in occasione della celebrazione dei dieci anni di attività di Kontractor. 

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Redazione Key4biz

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