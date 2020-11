Registrati al Webinar "L’insostenibile insicurezza del software. Moduli hardware (HSM) e blockchain per la protezione dei dati e garanzia di compliance", in programma il 19 novembre 10:30 - 11:30.

Firma Digitale, Sistemi di Pagamento, Blockchain: la presenza di chiavi crittografiche è oggi più che mai, indispensabile a garantire un livello di sicurezza adeguato ad asset di valore crescente.

Qual è la migliore tecnologia per gestire la rete di trasporto di bonifici istantanei? La modalità di pagamento che consente di ricevere l’importo in meno di 10 secondi, a qualsiasi ora e ogni giorno della settimana.

Ed è possibile con la blockchain dar vita sia a una firma elettronica avanzata, da usare nel B2B e B2C, sia a eID, identità auto-sovrane ed eDelivery?

A queste domande risponderanno, rispettivamente, Stefano Pizzera, product manager – SIA, ed Enrico Talin, CEO Commercio.Network durante il webinar dal titolo: “L’insostenibile insicurezza del software. Moduli hardware (HSM) e blockchain per la protezione dei dati e garanzia di compliance”, che si terrà il 19 novembre 2020 dalle ore 10-30 – 11:30. Gli altri due relatori sono Umberto Sansovini e Claudio Serafini di ENTRUST, la cui tecnologia HSM (Hardware Security Module) è stata scelta da SIA e da Commercio.Network.

PROGRAMMA

10:25 – 10:30 Ultime registrazioni

10:30 – 10:35 Claudio Serafini , Sales Engineering Manager Southern Europe – ENTRUST

, Sales Engineering Manager Southern Europe – ENTRUST 10:35- 10:50 Stefano Pizzera , product manager – SIA

, product manager – SIA 10:50 – 10:55 Umberto Sansovini , Territory Sales Manager Italy Balkans Greece – ENTRUST

, Territory Sales Manager Italy Balkans Greece – ENTRUST 10:55 – 11:10 Enrico Talin , CEO Commercio.Network

, CEO Commercio.Network 11:10 – 11:30 Q&A

Modera: Luigi Garofalo, giornalista Key4biz

Iniziativa editoriale di Key4biz in collaborazione con N.I.D.O. SpA ed ENTRUST Corporation.

Registrati

Un assaggio del webinar

Alcuni dei temi del webinar, come l’insicurezza del software per la gestione delle chiavi crittografiche e la sua valida alternativa (i moduli hardware), e l’utilizzo della blockchain per l’erogazione delle identità digitali, sono stati discussi durante la videointervista a Claudio Serafini, Sales Engineering Manager Southern Europe – ENTRUST e a Osvaldo Bucci, Direttore Commerciale, Divisione Digital Security – N.I.D.O. SpA.