Il valore globale del brand Allianz registra una crescita record del 23% a 18,7 miliardi di dollari

Per il quarto anno consecutivo, Allianz si conferma il brand assicurativo #1 al mondo, secondo la classifica Best Global Brands 2022, pubblicata oggi dall’importante società di consulenza Interbrand. Quest’anno, con un eccezionale valore del brand salito a 18,7 miliardi di dollari, Allianz registra una crescita di 3,5 miliardi rispetto al 2021, con un incremento a doppia cifra pari al 23%, posizionandosi tra i 15 Top brand globali in più rapida crescita.

L’incremento del valore del brand Allianz – che è il più significativo tra i competitor diretti e tutta l’industria assicurativa – è egualmente distribuito fra le tre dimensioni considerate da Interbrand: risultati finanziari, importanza del brand e performance.

Nel ranking 2022 Allianz si conferma al 34° posto tra i Top 100 brand globali. L’aumento del 23%, dopo il +17% del 2021, è il più forte da quando Allianz è entrata nella classifica dei Top 100 brand globali nel 2007.

Carlo Balzarini, Head of Market Management & Network Communication di Allianz S.p.A. ha commentato: “Ancora una volta Allianz si conferma la compagnia assicurativa numero 1 al mondo secondo il Best Global Brands ranking 2022 di Interbrand. Siamo orgogliosi di questo traguardo, reso possibile grazie al lavoro e all’impegno costante di tutti i dipendenti, gli agenti e i financial advisor che ogni giorno seguono con passione i clienti e li preparano a vivere al meglio, perché assicurati, tutto il bello della vita. Un brand in crescita è il riconoscimento da parte dei nostri clienti e investitori del fatto che Allianz rappresenta una parte sempre più importante e rilevante delle loro vite, in linea con il nostro Purpose ‘Assicuriamo il vostro futuro’”.

Interbrand ha aperto la strada al concetto di valutazione del brand nel 1988. È stata la prima società ad avere una propria metodologia certificata ISO 10668 (requisiti per la valutazione economica del marchio) e ha svolto un ruolo chiave nello sviluppo dello standard stesso. Dal 2000, la classifica e il report Best Global Brands sono pubblicati annualmente e sono fra i più riconosciuti in ambito brand management.

Per la classifica completa dei Top 100 brand: https://interbrand.com/best-global-brands/

Per il rapporto con un’analisi approfondita: https://interbrand.com/best-brands/