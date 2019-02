Direi che il tweet di Trump sul petrolio è propaganda trascurabile, consapevole che 2/3 della produzione di Crude sono in mano a Cina, Russia e Stati Uniti, da poco tornato esportatore netto. Peraltro il petrolio sotto i 45-50$ rende problematico per le aziende petrolifere USA l’attività di autofinanziamento degli investimenti, con le conseguenti ricadute sull’economia.

Dalle borse nulla di importante: mercato ottimista sulla scia dell’accordo USA-Cina, azionario globale e mercati emergenti inclusi in salita, rendimenti dell’obbligazionario governativo in calo.

Date un’occhiata all’ultima survey di Bloomberg: il 10% degli economisti vede una recessione negli USA all’inizio di quest’anno, oltre il 40% nel prossimo e il 25% nel 2021.

Nel mondo crypto oggi si parla molto di Coinbase che ha deciso di inserire XRP (Ripple) sulla propria piattaforma senza aspettare che i regolatori stabiliscano se si tratta di un titolo non registrato, prima di renderlo pubblico agli investitori. Inoltre Coinbase (600 dipendenti, $1mld fatturato) ha acquisito il capitale sociale dell’italiana Neutrino, si tratta della più importante exit italiana nel campo della sicurezza informatica degli ultimi 10 anni e la prima nel settore della crittografia valutaria.

Molto bello il Report Global Digital 2019 commissionato dalla piattaforma Hootsuite e l’agenzia Wearesocial. Scoprirete che è il SudAfrica ad avere più possessori di criptovalute al mondo, seguono Indonesia e Thailandia. L’Italia si piazza al 38° posto con 2,9 detentori di crypto ogni 100 utenti internet. Prime in Europa, Austria e Svizzera.

La storia di Carlos Hernández dimostra come le crypto non siano per nulla solo oro digitale: in Venezuela l’inflazione corre al 3,5% al giorno, 1,7mio % l’anno, per questo motivo sempre più venezuelani ricorrono al bitcoin. L’economista e collaboratore del Caracas Chronicles dichiara che possiede ormai solo bitcoin.