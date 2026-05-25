Il Trump Mobile parte male: data breach e appena 30mila ordini

Il data breach che ha coinvolto lo smartphone brandizzato Donald Trump ha svelato il numero non particolarmente alto di ordini per un progetto presentato con forte ambizione commerciale e politica.

Il provider telefonico e produttore dello smartphone a marchio Trump ha ha confermato l’esposizione online di dati personali dei propri clienti: nomi, indirizzi email, indirizzi postali, numeri di cellulare e identificativi degli ordini erano accessibili sul web.

Chris Walker, portavoce della società, ha dichiarato a TechCrunch la società sta indagando sull’esposizione dei dati. Secondo l’azienda, al momento non sarebbero emerse prove della diffusione online di contenuti o informazioni finanziarie dei clienti.

La società ha inoltre precisato che non ci sarebbe stata alcuna violazione della rete, dei sistemi o dell’infrastruttura di Trump Mobile. L’esposizione sarebbe invece collegata a una piattaforma di terze parti usata per supportare “alcune operazioni di Trump Mobile”. Il nome del fornitore non è stato indicato.

Resta il fatto che i dati esposti non sono marginali. Nomi, email, indirizzi di casa, numeri di telefono e identificativi degli ordini possono essere usati per campagne di phishing, truffe mirate, impersonificazioni o tentativi di social engineering. Anche senza dati finanziari, il rischio per gli utenti resta concreto.

Circa 30mila ordini per il T1

La fuga di informazioni avrebbe permesso anche di stimare il numero di ordini effettuati per il T1, lo smartphone color oro lanciato con il marchio Trump Mobile. Secondo quanto emerso dai codici identificativi degli ordini, si parlerebbe di circa 30mila unità.

Un numero non particolarmente alto per un progetto presentato con forte ambizione commerciale e politica. In precedenza erano circolate stime molto più elevate sui preordini, ma la ricostruzione basata sugli ID emersi nella fuga di dati suggerirebbe una dimensione più contenuta.

Il telefono, fin dal lancio, ha incontrato diverse difficoltà. Era stato annunciato con la promessa di un dispositivo “Made in USA”, ma successivamente il linguaggio promozionale è cambiato. Nei materiali più recenti il T1 viene descritto come progettato “con valori americani” e modellato dall’“innovazione americana”, una formula più prudente rispetto all’etichetta originaria.

Cosa c’è dentro il T1

Sul piano tecnico, il T1 integra un display AMOLED da 6,78 pollici con refresh rate a 120 Hz, una tripla fotocamera posteriore da 50+50+8 megapixel, una fotocamera frontale da 50 megapixel e una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 30 W.

Il processore indicato è uno Snapdragon 7, mentre il sistema operativo è Android. Alcuni osservatori hanno notato somiglianze con modelli già esistenti, alimentando il dubbio che il dispositivo possa essere una versione rimarchiata più che un prodotto realmente nuovo sviluppato da zero.

Chi controlla Trump Mobile

Trump Mobile è un operatore virtuale fondato dai figli di Donald Trump, Donald Jr. ed Eric. La vendita dello smartphone rappresenta una parte accessoria del progetto. Il business principale è la fornitura di connettività mobile attraverso un piano mensile da 47,45 dollari: una cifra scelta con un valore simbolico: Donald Trump è il 47esimo presidente degli Stati Uniti ed è stato anche il 45esimo. Il piano promette connettività senza limitazioni, anche se la velocità viene ridotta dopo i primi 20 GB di traffico.

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