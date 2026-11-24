Trump aveva promesso uno smartphone in oro invece chi ha ricevuto dopo più di un anno di ritardo il Trump Mobile si ritrova un modello HTC del 2024, interamente in plastica e fatto con componenti cinesi e filippine.

Come diceva Wanna Marchi, i coglioni vanno inc….Vabbè ci siamo capiti.

Dopo un anno di ritardo di uscita lo smartphone di Donald Trump è finalmente arrivato. Solo che non è proprio lo smartphone che era stato promesso.

Dopo più di un anno di attesa e le prime consegne, i clienti di Trump Mobile hanno infatti iniziato a ricevere il T1 Phone. Il dispositivo era stato presentato come uno smartphone fortemente legato alla produzione americana e con una riconoscibile estetica color oro. Le prime analisi pubblicate dopo le consegne raccontano però una storia diversa.

Non oro, ma plastica color oro

Il T1 Phone non è realizzato in oro, ma utilizza una scocca in plastica color oro. E soprattutto non sarebbe un prodotto interamente “Made in America”.

Secondo le analisi emerse sul web, il dispositivo sarebbe molto simile a uno smartphone HTC del 2024, con componenti provenienti dalla Cina e dalle Filippine e soltanto la fase finale di assemblaggio realizzata negli Stati Uniti.

Un dettaglio non secondario per un telefono che era stato presentato proprio come una possibile alternativa americana ai grandi smartphone prodotti attraverso le catene globali di fornitura.

Quasi 600mila adesioni e 59 milioni di dollari

Il progetto aveva comunque attirato un forte interesse fin dal lancio. Secondo quanto riportato dai media statunitensi, circa 590mila persone avevano aderito all’offerta versando il deposito richiesto, per un incasso complessivo stimato attorno ai 59 milioni di dollari.

Sul sito ufficiale di Trump Mobile il T1 Phone viene presentato con uno schermo AMOLED da 6,78 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, una batteria da 5.000 mAh, sistema operativo Android, processore Snapdragon e sensore per le impronte digitali.

Il comparto fotografico comprende una fotocamera principale da 50 megapixel affiancata da altri sensori. Il problema è che, almeno sul piano dell’hardware e del design, il prodotto apparirebbe molto meno originale di quanto lasciato intendere nella fase di lancio.

Le somiglianze con un HTC del 2024

Le analisi tecniche diffuse dopo le prime spedizioni hanno infatti evidenziato forti somiglianze tra il T1 Phone e un modello HTC commercializzato nel 2024. Non si tratterebbe quindi di uno smartphone sviluppato integralmente da zero per Trump Mobile, ma di un dispositivo costruito utilizzando una piattaforma hardware già esistente e adattata al nuovo marchio.

Una pratica non insolita nel mercato degli smartphone, dove molti operatori commercializzano dispositivi prodotti da terzi attraverso accordi di rebranding o personalizzazione. Nel caso di Trump Mobile, però, la questione ha assunto un peso maggiore proprio perché il progetto era stato fortemente associato alla produzione americana.

Un anno di ritardi

Anche i tempi di consegna si sono rivelati molto più lunghi del previsto. Il debutto del T1 Phone era stato inizialmente promesso per settembre 2025. La distribuzione ha invece accumulato mesi di ritardo, fino alle prime consegne avviate soltanto in questi ultimi mesi. E con l’arrivo dei primi dispositivi sono emerse anche alcune lamentele da parte degli utenti.

Diversi clienti hanno segnalato problemi al lettore delle impronte digitali e all’applicazione per la gestione dei messaggi.

Dal “Made in America” alla filiera globale

Il caso del T1 Phone mostra soprattutto quanto sia difficile costruire uno smartphone realmente americano.

La produzione di questi dispositivi dipende infatti da una catena di fornitura globale che coinvolge componenti, processori, display e stabilimenti distribuiti in diversi Paesi.

Nel caso del telefono di Trump, le prime analisi indicano componenti provenienti da Cina e Filippine, mentre negli Stati Uniti avverrebbe l’assemblaggio finale.

Il risultato è quindi molto diverso dall’immagine iniziale di uno smartphone americano alternativo agli iPhone e ai dispositivi Android dei grandi produttori asiatici.

Dopo oltre un anno di attesa, il Trump Phone è finalmente arrivato. Ma più che una rivoluzione del “Made in America”, almeno secondo le prime analisi tecniche sembra soprattutto un telefono già visto, rivestito di plastica color oro e accompagnato dal marchio Trump.

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