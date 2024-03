Si svolgerà ad Ancona la nona tappa del TourFOR5G, il ciclo di incontri che promuove il confronto sul valore delle infrastrutture digitali, sul 5G e sulla rilevanza del territorio.

L’evento, dal titolo “Le infrastrutture digitali per lo sviluppo dei territori”, si terrà lunedì 25 marzo alle ore 11:30 nella Sala del Consiglio del Comune di Ancona.

All’incontro parteciperanno:

Antonella Andreoli, Assessore Affari informatici Comune di Ancona

Guido Castelli, Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e Senatore

Oscar Cicchetti, Presidente INWIT

Paolo Clini, Professore Ordinario Università Politecnica delle Marche

L’iniziativa sarà moderata da Claudio Velardi, Presidente di Fondazione Ottimisti e Razionali (FOR).

L’evento, promosso da Fondazione Ottimisti e Razionali (FOR) e INWIT, principale tower operator italiano, potrà essere seguito in live streaming sul sito www.inwit.it e sulle pagine Facebook e Youtube di FOR.

Per partecipare in presenza è richiesto accredito stampa all’email: arianna.fioravanti@inwit.it